الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة والألمانية تُحلق

لندن (رويترز) - أغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، إذ بدد تراجع أسهم التكنولوجيا مكاسب حققتها أسهم البنوك وشركات الطاقة، بينما بلغت الأسهم الألمانية أعلى مستوياتها في عشرة أيام إذ تمخضت نتائج الانتخابات الاتحادية عن فرص تشكيل ائتلاف يساري للحكومة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.3 بالمئة، ليقود المكاسب بين المؤشرات في المنطقة، بينما نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة.

وتصدرت شركة العقارات الألمانية فونوفيا وشركة صناعة محركات الطائرات إم.تي.يو ايرو انجينز وشركة الطاقة المتجددة سيمنس إنرجي قائمة الرابحين على المؤشر داكس.

وزاد مؤشر قطاع النفط والغاز 2.8 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما أضاف قطاع البنوك 2.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات النفط العملاقة توتال إنرجيز ورويال داتش شل وبي.بي بين 3.4 بالمئة و4.8 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بمقدار 15.9 بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكن بما يقل عن ارتفاع 18.3 بالمئة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 في وول ستريت.

وقفز سهم آي.دبليو.جي 4.4 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن ذكرت سكاي نيوز أن شركة تأجير المكاتب البريطانية تدرس صفقة فصل للأنشطة بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية ستنطوي على فصلها إلى عدة شركات.

وربح سهم زوبلس إيه.جي 4.3 بالمئة بعد أن قدمت شركة الاستثمار المباشر السويدية إي.كيو.تي إيه.بي عرضا لشراء شركة بيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت مقابل نحو 3.36 مليار يورو (3.94 مليار دولار)، مما يزيد على عرض بقيمة 3.29 مليار يورو قدمته شركة الاستثمار المباشر الأميركية هيلمان اند فريدمان.

