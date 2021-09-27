ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية في أغسطس

واشنطن (رويترز) - ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الرئيسية بقوة في أغسطس مما يبقي الإنفاق التجاري على المعدات في المسار الصحيح لتحقيق ربع آخر من النمو القوي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الاثنين إن قراءة طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بعد استبعاد الطائرات ارتفعت 0.5 بالمئة الشهر الماضي. وتجري متابعة هذه البيانات عن كثب إذ أنها تعطي مؤشرا عن خطط إنفاق الشركات.

وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3 بالمئة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نمو طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية 0.4 بالمئة.