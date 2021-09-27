«توتال»: ذروة الطلب على النفط قبل 2030

باريس (رويترز) - توقعت شركة توتال إنرجيز اليوم الاثنين أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته قبل 2030 في وقت أبكر من الموعد المتوقع سابقا.

وقالت شركة النفط الفرنسية الكبرى، التي كانت قد توقعت في السابق بلوغ ذروة الطلب حوالي عام 2030 وليس قبله، إن عملها الآن يستند إلى افتراض بأن الاستهلاك العالمي سيبدأ في التراجع قبل نهاية العقد الحالي.

وقالت توتال إنرجيز في توقعاتها السنوية لسوق الطاقة إن الطلب على النفط سيتراجع إلى 40 أو 64 مليون برميل يوميا بحلول 2050 اعتمادا على مدى قوة تطبيق السياسات وتغيير العادات.

واستهلك العالم 99.7 مليون برميل يوميا من النفط في 2019 وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية قبل أن تضر جائحة كوفيد-19 بالنشاط الاقتصادي.

وقالت توتال إنرجيز إن الغاز الطبيعي سيظل يلعب دورا كوقود انتقالي لا سيما عندما يكون مصحوبا بتقنيات استخلاص الكربون وانبعاثات الميثان.

وقالت الشركة ومقرها باريس كذلك إنها تتوقع أن يزيد توليد الكهرباء إلى مثليه بحلول 2050 وأن تمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر من 85 بالمئة من الزيادة.

وقال منتجون ومتعاملون في مؤتمر نفطي اليوم إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يعود لمستويات ما قبل الجائحة في أوائل العام المقبل مع الانتعاش الاقتصادي غير أن الطاقة الإنتاجية الفائضة بالمصافي قد تؤثر على التوقعات.

