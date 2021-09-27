«ناسداك» يفتح على انخفاض بعد تراجع شركات تكنولوجية

نيويورك (رويترز) - فتح مؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين مع مبادلة المستثمرين لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بأسهم مرتبطة بالنمو الاقتصادي في ظل تنامي الثقة في التعافي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 58.73 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 34739.27 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 13.36 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4442.12 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 93.52 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 14954.18 نقطة.

