«سيتي» يطلق مركزاً تكنولوجيا في البحرين

المنامة (رويترز) - أطقت مجموعة سيتي بنك اليوم الاثنين مركزا تكنولوجيا عالميا في مكاتبها في البحرين وهو الأول من نوعه في المنطقة بهدف توظيف 1000 مبرمج على مدار العقد المقبل.

وقال مسؤول تنفيذي في سيتي إن المركز، الذي يقع في مقر سيتي في البحرين، تم إنشاؤه بالشراكة مع تمكين، وهو صندوق عمل تموله الحكومة، ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين.

وبموجب الخطة، سيوظف سيتي ما لا يقل عن 100 شخص في وظائف متعلقة بالبرمجة كل عام في غضون السنوات العشر المقبلة.

وقال علاء سعيد الرئيس العالمي للمنصات الإلكترونية والتوزيع في سيتي فوركس، إن الموظفين الجدد سيعملون مبدئيا على اثنين من المنصات الرئيسية للبنك هما سيتي فيلوسيتي وسيتي فوركس بوليسي.

وأضاف «يعد اختيار اثنين من أنظمتنا الرائدة للتطوير هنا في البحرين بمثابة اعتراف كبير بموهبة وكفاءة الأشخاص الذين وجدناهم هنا».

وقال الرئيس التنفيذي لتمكين حسين محمد رجب إن تمكين ستدعم جزءا من الرواتب وتغطي تكاليف التدريب محليا وخارجيا، دون الكشف عن الأرقام.