السعودية تعتزم إصدار سندات خضراء

الرياض (وكالات) - قال مسؤول بوزارة المالية السعودية اليوم الاثنين إن المملكة تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا، لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وقال هاني المديني الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين، خلال مؤتمر استثماري بالرياض، إن الحكومة ستدرس أيضا التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير بالإضافة إلى الصكوك والسندات التقليدية.

أضاف المديني«وضعنا هدف متوسط المدى يؤكد الوصول إلى أسواق الدين بأسعار معقولة، مع التركيز على الاستدامة المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية خلال ذلك».

وأشار في تصريحات لقناة «الشرق» إلى أنه سيتم استكمال خطة الدين العام في السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي وذلك لإتمام خطة الاقتراض البالغ قيمتها 124 مليار ريال، موضحا أن وزارة المالية أصدرت سندات وصكوك بقيمة 100 مليار ريال منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وقال المديني إن السعودية وضعت خطة للاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50% بحلول 2030 ضمن مصادر الطاقة المستخدمة في البلاد وتعمل على إنفاق 50 مليار ريال للاستثمار في هذه القطاعات وتحقيق تلك المستهدفات.