برنت لأعلى مستوى خلال 3 سنوات ويقترب من 80 دولاراً

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لليوم الخامس على التوالي ووصل برنت لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 ويتجه صوب 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

وزاد خام برنت 1.15 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد الخام الأميركي 1.07 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 75.05 دولار للبرميل وهو قرب أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام بمقدار عشرة دولارات إلى 90 دولارا للبرميل بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، وأثر إعصار أيدا على الإنتاج الأميركي الذي أدى لتناقص الإمدادات العالمية.

وقال جولدمان ساكس «لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة بالإجماع ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة».

وفاجأ تعافي الطلب الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ وواجهت صعوبات في رفع الإنتاج مع استمرار نقص الاستثمارات وتأجيل أعمال الصيانة بسبب الجائحة.