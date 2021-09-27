127 مليار درهم إجمالي الطلب على أسهم أدنوك للحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن انتهاء عملية الاكتتاب على أسهم أدنوك للحفر محققة عائدات إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم عند التسوية النهائية للأسهم في عملية الاكتتاب.

وكانت أدنوك قد أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.200.000.000 إلى 1.760.000.000 سهم عادي، بسعر 2.30 درهم إماراتي للسهم العادي، أي ما يعادل حصة 11٪ من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر.

وتجاوزت تغطية الطرح أضعاف القيمة المستهدفة عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم، أي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10٪، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86٪، والشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4٪.

وسيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم النخصصة لكل منهم في 30 سبتمبر 2021.

ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الساعة 10:00 صباحاً /بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ في 3 أكتوبر 2021، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز "ADNOCDRILL" و ISIN "AEA007301012".

وستبقى أدنوك بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84٪، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5٪ في الشركة ..فيما تمتلك هيلميريتش آند باين نسبة1% من خلال استثمارها في أسهم ادنوك للحفر الذي تم الإعلان عنه في 8 سبتمبر 2021.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال كمديري اكتتاب مشتركين.

وعمل بنك أبوظبي الأول كبنك مستلم رئيسي للاكتتابات، في حين تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كبنوك مستلمة ..وقامت شركة موليس وشركاه بدور المستشار المالي.

وقد أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بيانات تؤكد توافق الاكتتاب العام مع مبادئ الشريعة الإسلامية.