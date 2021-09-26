«شاطئ الراحة» تستقطب مستثمرين ومستأجرين جدداً

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت منطقة شاطئ الراحة مستثمرين ومستأجرين جدداً خلال العام الحالي، مع توالي طرح وتسليم عددٍ جديد من المشاريع بالمنطقة.

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد»، أن تسابق العديد من الشركات العقارية في طرح وحدات جديدة بأسعار تنافسية وعروض جاذبة، أسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين، لاسيما في ظل توافر طرق ميسرة للسداد.

وأوضحوا أن توالي تسليم عددٍ من المشاريع والأبراج الجديدة بشاطئ الراحة، أسهم في جذب شرائح جديدة من المستأجرين، في ظل توافر وحدات إيجارية بأسعار مناسبة، فضلاً عن توافر الخدمات والمرافق الترفيهية المتنوعة بالأبراج الجديدة في المنطقة.

واحتلت منطقة «شاطئ الراحة» المركز الثالث ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي «بعد الريم، والسعديات»، بحسب تقرير موقع بيوت ودوبيزل عن شراء وإيجار العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول من 2021، والذي أشار إلى تسجيل عقارات المنطقة ارتفاعاً طفيفاً في معدل سعر شراء القدم المربع بنسبة 0.25%، مقارنة بالنصف الثاني من 2020، ليبلغ 1160 درهماً، وبنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.71%.

وبلغ متوسط سعر شراء الشقق ذات الغرفة الواحدة في شاطئ الراحة 1.1 مليون درهم، وارتفع سعر الغرفتين إلى 1.64 مليون درهم، فيما بلغ متوسط سعر الثلاث غرف 2.52 مليون درهم.

كما حلت منطقة شاطئ الراحة في المركز الثاني كواحدة من أفضل المناطق لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، وارتفع متوسط إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة بنسبة 1.09% إلى 77 ألف درهم سنوياً، فيما انخفض سعر إيجار الغرفتين بنسبة 4.09% لتبلغ 111 ألف درهم سنوياً، والثلاث غرف 1.61% إلى 151 ألف درهم، بحسب التقرير.

وبحسب رصد لـ «الاتحاد»، تحتل «شاطئ الراحة» المرتبة الثانية، (بالتنافس مع مدينتي «خليفة» و«محمد بن زايد»)، كأكثر المناطق التي تضم شققاً سكنية معروضة للإيجار بأبوظبي، وذلك بعد جزيرة الريم، حيث تتوافر في شاطئ الراحة شقق مؤلفة من غرفة واحدة للإيجار بأسعار تبدأ من 50 ألف درهم، وغرفتين بـ 70 ألفاً، وثلاث غرف بـ 110 آلاف درهم، فيما تبدأ أسعار البيع من 800 ألف درهم للغرفة الواحدة، و1.2 مليون للغرفتين، و1.4 مليون درهم للثلاث غرف.

وفيما يتعلق بالفلل، يوفر مشروع حدائق الراحة فللاً ذات 3 غرف للإيجار بأسعار تبدأ من 140 ألفاً، وللبيع بـ 2.3 مليون، و4 غرف من 150 ألف درهم سنوياً للإيجار، و2.4 مليون للبيع، فيما تتوافر فلل ذات 5 غرف بإيجارات تبدأ من 225 ألفاً سنوياً، و3.4 مليون درهم للبيع.

أبراج جديدة

وقالت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات، إن منطقة شاطئ الراحة تشهد نشاطاً ملحوظاً مع توالي دخول العديد من المشاريع الجديدة، موضحة أن المنطقة في السابق كانت تضم مشاريع محدودة، مثل «الزينة» و«المنيرة» و«البندر» لشركة الدار العقارية، ثم مشروع «الهديل»، قبل أن يتوالى تسليم عددٍ من المشاريع الجديدة التابعة لعددٍ من الشركات العقارية، فضلاً عن توافر عددٍ من الأبراج الجديدة التابعة لشركة أبوظبي التجاري للعقارات.

وأوضحت أن تنوع المعروض من الوحدات الفاخرة، فضلاً عن الشقق ذات الأسعار المناسبة لذوي الدخل المتوسط، أسهما في استقطاب شرائح متنوعة من المستأجرين، مشيرة إلى أن توافر المعروض وظروف السوق أسهمت في توافر وحدات بأسعار جاذبة، ما أسهم في استقطاب المزيد من العملاء.

وقالت عيدا، إن الأبراج السكنية المتوافرة بمنطقة شاطئ الراحة تتميز بمستوى عالي الجودة، فضلاً عن توافر الخدمات والمرافق الترفيهية من حمامات سباحة وصالات رياضية ومواقف سيارات مغطاة، وهو ما يعزز من جاذبيتها للسكن، لاسيما في ظل توافرها بأسعار مناسبة.

وأوضحت أنه من جانب آخر، فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية وعودة كثيرٍ من الشركات لكامل أعمالها، مقارنة بفترة الإغلاق خلال «الجائحة»، عزز بوجه عام من الطلب على الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن شركتها استقبلت مؤخراً أكثر من طلب من شركات لاستئجار مبانٍ كاملة لموظفيها.

ولفتت إلى أن منطقة شاطئ الراحة تتميز بالموقع المتميز بين أبوظبي ودبي، مع توافر الهدوء والإطلالة البحرية المتميزة، موضحة أن أغلب الأبراج بالمنطقة غير شاهقة الارتفاع، وهو ما يجد قبولاً لدى شرائح أوسع من العملاء، في ظل عدم تفضيل كثيرٍ من الأشخاص السكن في الأبراج الشاهقة التي تزيد على 30 أو 50 طابقاً.

وأكدت عيدا أن «شاطئ الراحة» توفر كذلك فرصاً استثمارية متميزة لشراء العقارات بأسعار تنافسية، لاسيما في ظل تسابق عددٍ من الشركات لطرح عروض متنوعة لجذب المشترين، فضلاً عن توافر البنية التحتية وتقديم الحكومة المزيد من التسهيلات للمطورين والمستثمرين لإنجاز العديد من المشاريع الجديدة.

حدائق الراحة

من جانبه، أكد أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أن منطقة شاطئ راحة تشهد نشاطاً قوياً سواء فيما يتعلق بحركة البيع والشراء أو التأجير، لاسيما في ظل دخول مشاريع جديدة تناسب العديد من العملاء، موضحاً أن توافر الخدمات، فضلاً عن تنافسية الأسعار مقارنة بالخدمات الفاخرة المقدمة، عززا من الطلب بالمنطقة. وأوضح أن ارتفاع الطلب أسهم في تسجيل ارتفاع بالأسعار ببعض المشاريع، لاسيما الفلل بحدائق الراحة، والتي تشهد طلباً مرتفعاً في ظل زيادة الإقبال على السكن بالفلل بوجه عام بعد «كورونا». وبحسب تقرير موقع بيوت ودوبيزل، احتلت حدائق الراحة المركز الثالث ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، وشهدت عقاراتها أيضاً ارتفاعاً بمتوسط سعر بيع الفلل بـ 2.15%، ليصل سعر القدم المربعة إلى 830 درهماً، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار 5.79%.

وارتفع متوسط سعر الفيلا ذات الـ 4 غرف في حدائق الراحة إلى 2.71 مليون درهم، والخمس غرف إلى 3.92 مليون، فيما بلغ متوسط سعر الفلل ذات الست غرف 4.56 مليون درهم.

1.4 مليار درهم تداولات عقارية

انضمت منطقة شاطئ الراحة، خلال العام الماضي، لقائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي، حيث احتلت المرتبة الخامسة، بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار درهم، وذلك بعد غيابها عن المناطق الست الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي عام 2019.

وبحسب تقرير دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري نحو 11.5 مليار درهم تم تحقيقها من خلال 3847 معاملة، حيث احتلت «شاطئ الراحة» المرتبة السادسة في قائمة أكثر المناطق تداولاً للعقارات بأبوظبي، بقيمة تداولات بلغت 196 مليون درهم.