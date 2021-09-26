«الاتحاد العقارية» تطلق المرحلة الأولى من «موتور سيتي هيلز»

دبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد العقارية اتفاقية» استثمار مع شركة «أكوا العقارية»، لإطلاق مشروع «موتور سيتي هيلز» في منطقة «الموتور سيتي».

وتتألف المرحلة الأولى من المشروع من «415 من فلل التهاون هاوس» بنظام ثلاثة طوابق بمساحات تصل إلى 3000 قدم مربعة مكونة من 4 غرف نوم، وستقوم شركة «أكوا العقارية» بدور حصري لعمليات التسويق والمبيعات.

ويقام المشروع على أرضٍ مملوكة لشركة «الاتحاد العقارية» في وسط منطقة «الموتور سيتي»، وسيضم المشروع الذي سيقام بالقرب من المنطقة التجارية الأكثر ازدهاراً في «الموتور سيتي» نوعين من الفلل تتراوح مساحتها من 2500 إلى 3000 قدم مربعة، وجميعها مكون من 4 غرف نوم بنظام en-suite وتشتمل على مرافق للعمالة المساعدة، وقد تم تصميم المشروع كمشروع سكني يلبي احتياجات الأسرة وفق أعلى المعايير والمواصفات، ويتميز المشروع بمساحات مشرقة وواسعة مدمجة مع مجموعة من المرافق العصرية متعددة الاستخدامات كحمامات السباحة وملاعب خضراء ومساحات للعب الأطفال.