لجنة في «الاتحادي» تناقش سياسة «الطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

استأنفت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وذكر خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، أنه تم، خلال الاجتماع، مواصلة مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاطلاع على خطة عمل اللجنة بشأن تحديد الجهات المعنية بمناقشة محاور الموضوع، وتحليل البيانات ذات الصلة، كما تم اقتراح تنظيم زيارات ميدانية وحلقات نقاشية لتعزيز دراسة الموضوع العام بشكل متكامل وصياغة التوصيات في تقرير اللجنة النهائي، وتدور محاور الموضوع حول دور سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.