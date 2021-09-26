«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سلوفاكيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسفارة الجمهورية السلوفاكية بالدولة سبل تعزيز التعاون التجاري، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي» ‎في مقر «الغرفة»؛ مع ميكال كوفاتش سفير الجمهورية السلوفاكية لدى الدولة، بحضور عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام «غرفة أبوظبي».

وقال المهيري إن «الغرفة» على أتم الاستعداد لتكثيف مجالات التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية سلوفاكيا، لتحقيق معدلات نمو ترتقى بتطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة وذلك من خلال الاستثمار في الابتكار الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير وريادة الأعمال.

وأكد سعي «غرفة أبوظبي» لإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة لأعضائها في سلوفاكيا، فضلاً عن جهودها الدؤوبة للتعريف بالمناخ التجاري في إمارة أبوظبي لرفع معدلات التبادل التجاري بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص في أبوظبي والجمهورية السلوفاكية.

ومن جانبه، أشاد ميكال كوفاتش سفير الجمهورية السلوفاكية لدى الدولة بجهود «الغرفة» لتقديم كافة الإمكانات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع بلاده، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الرعاية الصحية والطاقة والنمو المستدام والصناعة الحديثة والبنية التحتية والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب السفير السلوفاكي عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في جمهورية سلوفاكيا، وبالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.