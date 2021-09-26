برنامج لتطوير قدرات رواد الأعمال الإماراتيين في الحوسبة السحابية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الافتراضية برنامج تطوير قدرات رواد الاعمال الإماراتيين في مجال الحوسبة السحابية، بالتعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، ويهدف البرنامج الجديد إلى إعداد الموارد البشرية المواطنة، ودعم رواد الأعمال في مجال الحوسبة السحابية.

ويتكون البرنامج التدريبي الجديد من 36 ساعة تدريبية على مدار أسبوعين، يتلقى خلالها المشاركون مجموعة من المعارف والمهارات المتعلقة بالحوسبة السحابية، وقد وزعت هذه الساعات بين التدريب المباشر عن بُعد والتدريب الذاتي.

وقال المهندس ماجد المظلوم مدير مركز الإبداع الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نحرص في أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الافتراضية على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم رؤية الإمارات وأهدافها المستقبلية في إعداد جيل قادر على التعامل مع عصر الثورة الصناعية الرابعة بما فيه من تقنيات كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة من أجل تقديم مشاريع وخدمات مبتكرة تدعم مسيرة التطور الحضاري في الدولة وتساهم في تحقيق سعادة المجتمع الإماراتي».