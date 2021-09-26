دبي تستضيف فعاليات «أسبوع النفط الأفريقي»

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي الدورة السابعة والعشرين من «أسبوع النفط الأفريقي»، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2021 في مدينة جميرا، وسيتم عقد الفعالية لأول مرة في دبي، حرصاً من المنظمين على أمن وسلامة المشاركين.

وعلى الرغم من التغيير المؤقت في مكان انعقاد الفعالية، من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا إلى دبي، يواصل «أسبوع النفط الأفريقي» دوره في تحفيز عقد الصفقات والمعاملات واستقطاب الاستثمارات في مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتسهيل الشراكات الجديدة وفرص التواصل في قطاع المنتجات البترولية في أفريقيا، ويمثل الحدث فرصة مهمة كجسر تواصل بين قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يسلط الضوء الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها السوق الأفريقية.