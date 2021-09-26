لشركات التجارة الإلكترونية.. 5 خطوات لتغعيل الدفع الرقمي



عاطف عبدالله (أبوظبي) أدى التغير المتسارع في مشهد الأعمال إلى عصر جديد في مجال المدفوعات، مع التركيز على تجربة الدفع للعملاء، كما يتطلب تنامي التجارة الإلكترونية المتزايد منصة قوية، حسب ساندر مارتينز رئيس شركة أدين لحلول الدفع في الشرق الأوسط، الذي أكد أن البنية التحتية المناسبة للمدفوعات تمتاز بقدرتها على تحقيق المزيد من الإيرادات وتزويد تجار التجزئة بميزة تنافسية.

وقال لـ«الاتحاد» إن تجارة التجزئة عبر الإنترنت تواجه مشقة في النمو ضمن أي بيئة عمل، لا سيما في لوجستية التوزيع والتسويق لخدمة العملاء، فضلا عن التوسع في قنوات وأسواق جديدة.

وحدد مجموعة من الخطوات لتفعيل منصات الدفع الرقمي لدى شركات التجارة الإلكترونية لخلق المزيد من الفرص وتحقيق المزيد من الأرباح.

- تحقيق تجارب سهلة للشراء من خلال إجراءات الدفع السهلة

تصميم صفحة الخروج بطريقة جاذبة؛ أي عندما يصل العملاء لمرحلة الضغط على زر "شراء"؛ وإدخال تفاصيل الدفع الخاصة بهم قبل إتمام معاملة الشراء. فقد أشار ما يقرب من 86٪ من المشاركين في استطلاع حول التسوق عبر الإنترنت إنهم قد تخلوا عن عربة التسوق الخاصة بهم قبل إتمام المعاملة، بسبب إجراءات الدفع المزعجة.

وقد يتسبب التصميم غير المناسب لصحفة الدفع أو عدم وجود خيارات كافية أو مناسبة لعملية الدفع في تخلي المتسوقين عن إتمام معاملة الشراء. كما أن تسهيل معاملة الدفع يضمن عودة العملاء للتسوق مرارا وتكرارا.

-طرق الدفع المحلية تزيد من المعاملات الشرائية

بدأت الشركات من مختلف الأحجام في توسيع أنشطتها الخارجية. لكن قبل إطلاق الشركات لمواقع تسوق محلية وإنشاء كيانات لها في أسواق جديدة، لا بد لها من التفكير في طرق دفع المتسوقين حول العالم.

فهناك مئات الملايين من العملاء المحتملين الذين لا يمتلكون بطاقات ائتمانية عالمية، ويفضلون طرق الدفع المحلية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والفواتير المفتوحة والمحافظ الإلكترونية. من هنا أصبح من الضروري للشركات التعامل مع مزود مدفوعات قادر على توفير طرق دفع محلية في البلد أو المنطقة، كي لا يضطر المستهلك إلى إلغاء المعاملة بسبب عدم توفر طريقة الدفع المناسبة له. مثلاً، في الشرق الأوسط؛ اعتاد متسوقون في السعودية الدفع عبر بطاقة مدى، لكن في مصر يفضل الناس الدفع عبر طرق دفع أخرى مثل بطاقة ميزة أو حساب فوري.

-التعرف على المتسوقين الدائمين ومنع المحتالين

في ظل توسع الأعمال التجارية، تتزايد مخاطر الاحتيال. ويمكن استخدام البيانات لمنع المحتالين وحماية العملاء الدائمين. فقد وجدت شركة الأبحاث Edgar Dunn & Company (EDC) أن 24٪ من الشركات أبلغت أن أكثر من 10٪ من المعاملات، التي تم رفضها في البداية على أنها عمليات احتيالية، كانت لعملاء فعليين لعمليات دفع سليمة. ومن المرجح ألا تعود هذه الشريحة من العملاء التي عانت من "المؤشرات المزيفة"، لعمليات الدفع السليمة التي حاولوا القيام بها، للتسوق فيما بعد لأنها لا تشعر بالترحيب.

ومن أجل مكافحة أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال، فإن استخدام أدوات متعددة مثل تقنية الحماية ثلاثية الأبعاد "3DS" للأمان، يمكن أن يساعد تجار التجزئة عبر الإنترنت في تشكيل دفاع قوي. وسيجمع نظام إدارة المخاطر الجيد بين تكتيكات مختلفة؛ بما في ذلك تقنية الكشف عن الاحتيال و خوارزميات التعلم الآلي الخاضع للإشراف والإعدادات القابلة للتخصيص والاختبار والتجريب. وهذا بدوره قد يحد من مخاطر حظر المتسوقين الفعليين بدلاً من المحتالين.

-التأكد من سرعة معالجة المدفوعات السليمة

تتصدر معاملات البطاقة غالبية مدفوعات تجار التجزئة. لذا يجب الحرص على السماح بها دون أي عوائق، كما يجب منح التجار حق التحكم بها والاطلاع على كل المعاملات والبيانات. ووفقاً لأحدث تقرير للبيع بالتجزئة صادر عن شركة أدين Adyen، فإن 25٪ من المعاملات المرفوضة لا تستند إلى أسباب وجيهة.

وإذا لم يكن مقدم خدمات الدفع مزودا لخدمات الاستحواذ والقبول، بل يعتمد على شريك في ذلك، فمن الصعب تحديد ما إذا كان سبب الرفض صحيح. وهنا تأتي ميزة العمل مع مزود المدفوعات الذي يضمن قبول المدفوعات السليمة مع التحكم في خدمات الاستحواذ والقبول واطلاع التاجر على أسباب رفض معاملات أخرى.

-توفير رؤى غنية بالبيانات حول سلوك العملاء

إن توفر كافة بيانات الدفع من جميع الأجهزة والقنوات والأسواق عبر منصة واحدة، يتيح لتجار التجزئة ميزة الحصول على نظرة شاملة عن عمليات الدفع وسلوك العملاء في مكان واحد. وبالتالي يمكنهم معرفة بيانات مفصلة حول ما يفضله العملاء مما يتيح استهداف شرائح معينة، وتعزيز علاقتهم مع العملاء الحاليين.

يمكن لبائعي التجزئة بعد ذلك قياس تأثير إضافة متجر جديد على مبيعات التجارة الإلكترونية، وتحديد مجموعات المتسوقين عبر الإنترنت للمساعدة في تحديد مكان فتح متجر جديد ونسبة المتسوقين من الخارج.

كما يمكن أن تكون المدفوعات أداة رئيسة في زيادة الإيرادات وتنمية الأعمال التجارية بشكل عام، وقد تسهم أيضاً في خفض تكاليف التشغيل. وبما أنها تعد مطلباً ضروريا ذو تكلفة، فإن المدفوعات باتت عاملاً رئيسا لخلق تجربة تسوق سلسة ومتكاملة.

وأصبحت السلاسة والسرعة والمعاملات الممنهجة حسب الطلب من المتطلبات الأساسية للعملاء. الأمر الذي يستدعي المزيد من طرق الدفع التي تركز على رغبات العملاء. ومع تحويل التركيز اليوم على كسب العملاء والاحتفاظ بهم، هذا هو الوقت المناسب لتجار التجزئة لتوفير تجربة دفع متطورة للعملاء.