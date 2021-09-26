«دبي للطيران» يتعاون مع جهات عالمية لدعم الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد) كشف معرض دبي للطيران 2021 عن انضمام جهات محلية وعالمية كبرى في قطاع الطيران، بما فيها الاتحاد للطيران ومركز محمد بن راشد للفضاء وأمازون ويب سيرفيسز وبوينغ أبلايد إنوفيشن، كشركاء في فعالية «فيستا» التي تهدف إلى استعراض الشركات الناشئة تقنياتها المبتكرة وأفكارها الإبداعية مما يدعم المبادرات التي أطلقتها الجهات الرائدة في قطاع الطيران. وتنطلق المسابقات ضمن ثلاث فئات تغطي مجالات أساسية تساهم في مواصلة نمو القطاع، وهي الاستدامة والفضاء والابتكار، مما يتيح للشركات الناشئة تقديم حلولٍ رائدة للمستثمرين والجهات المعنية بقطاع الطيران وقادة قطاع التكنولوجيا من خلال عروض حية تستمر ليومين وتوفر فرصة الالتقاء بصناع القرار في القطاع والعمل معهم. وتُقام مسابقة الاستدامة بالتعاون مع الاتحاد للطيران، وتهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة التي يمكنها تقديم حلول تساعد على الحدّ من الانبعاثات غير المباشرة خلال جميع مراحل سلسلة التوريد لعمليات الاتحاد للطيران البرية والجوية، بما في ذلك الشحن. وتحصل الشركة الفائزة على فرصة حصرية لاختبار فكرتها مباشرة من خلال رحلات الاتحاد للطيران البيئية، بالإضافة إلى ثلاث تذاكر ذهاب وإياب على درجة رجال الأعمال إلى أيٍّ من وجهات طائرة الاتحاد جرينلاينر. وتقام مسابقة الفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وأمازون ويب سيرفيسز، وتدعو الشركات الناشئة إلى إعداد نماذج متكاملة تعتمد على تقنيات التعلم العميق أو التعلم الآلي للكشف تلقائياً عن جميع أشجار النخيل في الصور الجوية الملونة بزمن معالجة قصير. وتحصل الشركات الفائزة في المسابقة على رصيد في أمازون ويب سيرفيسز يتراوح بين 2500 دولار و25 ألف دولار. كما يدعو كأس فيستا للابتكار الشركات الناشئة الرائدة من جميع أنحاء العالم لعرض منتجاتها أو حلولها للفوز بلقب الشركة الناشئة الأكثر ابتكاراً في فيستا 2021.