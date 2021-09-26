دبي تستضيف مستقبل العمل الهجين

دبي (الاتحاد) تستضيف دبي قمة "مستقبل العمل الهجين"، والتي تعقد افتراضيا 12 أكتوبر المقبل. تنظم القمة شركة مايكروسوفت، وتعد خلالها سلسلة من المناقشات التي تدور حول تأمين بيئة العمل الهجينة، وكيفية الانتقال بسلاسة إلى العمل المكتبي أو المؤسسي ، وكيفية التكيف مع التحول الرقمي بعد مرحلة الجائحة، حيث ستسلط مايكروسوفت إلى جانب كل من العملاء والشركاء الرئيسيين الضوء على العديد من العوامل التي تغير مستقبل بيئة العمل الهجينة، خاصة على صعيد الصناعات والقطاعات الأكثر تأثراً، مثل البنوك والتمويل والأعمال الحكومية والتجزئة.

وقال سيد حشيش المدير العام لدى مايكروسوفت الإمارات "لتحقيق النجاح في حقبة ما بعد الجائحة ، نحتاج إلى فهم عميق لجميع التحديات والحلول المتعلقة بالبيئة الجديدة للعمل الهجين. وأود التنويه على أن أهمية هذا الأمر لا تتوقف عند ادراك قادة الأعمال لمدى التغييرات الجذرية التي طرأت على محيط الأعمال ، بل أن يقوموا أيضاً باتخاذ استراتيجيات جديدة من أجل تحقيق الازدهار بما يتماشى مع نمط العمل الجديد".

وأضاف "ستعرض هذه القمة نموذج العمل المثالي الذي يستطيع من خلاله قادة الأعمال اعتماد نهج عمل يتسم بالمرونة والفاعلية ، وذلك من خلال معرفة كيفية دمج التكنولوجيا المبتكرة ، واستخلاص الأفكار المناسبة من الدراسات الحديثة وتسخيرها من أجل المضي قدماً في تطبيق طرق جديدة ومبتكرة على صعيد بيئة العمل".

يذكر أن تقرير مؤشر توجهات العمل لعام 2021 أظهر أن التحول الذي حدث على مستوى نظام العمل عن بُعد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية شكل أحد أهم التغييرات في ثقافة العمل، حيث أكد 70٪ من العاملين بأنهم يرغبون في مواصلة خيارات العمل عن بُعد، في حين كشف ذات التقرير أن 66٪ من صانعي القرار في مجال الأعمال بصدد إعادة تشكل وتصميم بيئة العمل المؤسسية لتلبية المتطلبات الجديدة للعمليات الهجينة.