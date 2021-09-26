«الاتحاد للطيران» ترفع عدد رحلاتها إلى سيشل



أبوظبي(الاتحاد) تعتزم الاتحاد للطيران زيادة عدد رحلاتها إلى سيشل اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم لتوفير مزيد من خيارات السفر الملائمة للعائلات ومحبي العطلات والترفيه إلى الجزيرة الاستوائية الساحرة. وستقوم الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإضافة رحلة خامسة إلى رحلاتها الأسبوعية الأربع المتجهة إلى سيشل اعتبارًا من 7 أكتوبر، كما ستسيّر سبع رحلات إضافية في الفترة الواقعة بين 15 و24 أكتوبر تزامنًا مع عطلة نصف الفصل الدراسي لتمنح العائلات المسافرة مع أطفالهم مزيدًا من خيارات السفر المريحة خلال تلك الفترة.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في الاتحاد: «ليس هناك أفضل من هذا الوقت لاستكشاف جمال جزيرة سيشل والاستمتاع بطقسها الدافئ وقضاء أجمل الأوقات على شواطئها النخيلية».

وأضاف «تُعدّ سيشل وجهة مميزة تجتذب المصطافين من كل صوب، ومع إمكانية سفر الحاصلين على التطعيمات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجزيرة والعودة من دون الحاجة للحجر الصحي، فإنها ستكون وجهة مثالية لقضاء عطلة قصيرة وممتعة».

وأطلقت الاتحاد للطيران خصومات على أسعار التذاكر إلى سيشل، عبر موقعها الإلكتروني Etihad.com تستمر لغاية منتصف الليل من تاريخ 2 أكتوبر. تتوفر التذاكر المخفضة على أساس أولوية الوصول ويحصل الضيوف على أسعار تبدأ من 1,795 لتذاكر الدرجة السياحية، على أن يتم السفر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.