«أبوظبي لبناء السفن» توقع اتفاقية لبناء يخت فاخر

أبوظبي (الاتحاد) - وقّعت شركة أبوظبي لبناء السفن مذكرة تفاهم مع شركة SNO Yachts، الإيطالية، لبناء يخت NAUTILUS 45 الفاخر، الأول في فئته والمعد ليكون سفينة استكشاف ودعم، وذلك لصالح أحد العملاء الحاليين لشركة SNO Yachts. وفي حين ستعمل شركة أبوظبي لبناء السفن على بناء المنصة الحديثة في الإمارات، ستنفذ شركة SNO Yachts أعمال التجهيز النهائية في إيطاليا.

وقع الاتفاقية ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وأندريا بيرو، رئيس مجلس إدارة SNO Yachts في جناح أبوظبي المشارك في معرض موناكو لليخوت 2021. ورحبت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«أبوظبي البحرية»، بمشاركة شركة أبوظبي لبناء السفن، في جناح أبوظبي الذي روج للعاصمة الإماراتية كوجهة سياحية رائدة تمتلك منشآت عالمية المستوى لاستضافة اليخوت الفاخرة والفعاليات الضخمة، فضلاً عن احتوائها على جزر طبيعية ومسارات استثنائية تربط الشرق بالغرب.

وقام فريق أبوظبي خلال الفعالية الممتدة لأربعة أيام، بتسليط الضوء على أحدث المنتجات والخدمات المتاحة لأهم اللاعبين في القطاع من خلال عرض تفاعلي.