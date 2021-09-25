%19 نمو العضويات الجديدة في «رواد» خلال 2020

الشارقة (وام)

ارتفعت العضويات الجديدة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» 19.1% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث انضم 224 مشروعاً جديداً - من بينها 24 مشروع امتياز تجارياً - إلى برنامج العضوية، وقد توزعت هذه المشاريع الجديدة إلى 151 مشروعاً في القطاع التجاري و71 مشروعاً في القطاع الخدمي ومشروعين اثنين في القطاع الصناعي، إلى جانب تجديد عضوية 110 مشاريع وتمديد عضوية 30 مشروعاً للسنة الرابعة أو الخامسة، حسب تقرير المؤسسة. وأظهر تقرير المؤسسة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنه تم صرف دفعات تمويلية لـ 5 مشاريع خلال العام المنصرم بنحو 1.84 مليون درهم، ليرتفع إجمالي المشاريع الممولة فعلياً منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية 2020 إلى 70 مشروعاً بإجمالي قيمة تمويل فعلي بلغ 21.19 مليون درهم. وأضاف أن برامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال في عام 2020 بلغت 50 برنامجاً ودبلوماً مهنياً مقارنة بعدد 22 برنامجاً ودبلوماً في 2019 استفاد منها 850 متدرباً ومتدربة بإجمالي 256 ساعة تدريبية حضورية وافتراضية. وأفاد المحمود بأن فريق عمل المؤسسة حرص خلال 2020 على تكثيف الزيارات الميدانية والاجتماعات واللقاءات المختلفة مع المشاريع بهدف تقييم وضع هذه المشاريع والوقوف على سير العمل فيها والاطلاع على احتياجات ومتطلبات الأعضاء، في ظل تداعيات وآثار «كوفيد - 19»، حيث تم تنفيذ 54 زيارة واجتماعاً ولقاءً مع هذه المشاريع، كما تم إجراء استبانة لرصد التحديات التي تواجه المشاريع وإنجاز دراسة لتصنيف درجة تأثر الشركات والمشاريع بتداعيات الأزمة. كما تم تقديم 44 استشارة لصالح المشاريع في حين بلغ إجمالي إعفاءات الجهات الحكومية للمشاريع الأعضاء 4.2 مليون درهم وبلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء 319 ألف درهم، كما تنفيذ مجموعة مبادرات مجتمعية جديدة لتعزيز التواصل مع المشاريع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع منها مبادرة «ميلس رُوّاد» و«من أجلك يا وطن»، و«مسابقة في بيتنا رائد أعمال» والورش التعريفية بخدمات المؤسسة لعدد 55 من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة. ونفذت المؤسسة كذلك عدداً من المشاريع المجتمعية الخارجية والزيارات المتبادلة والفعاليات الداخلية خلال 2020، وتم تلقي وإجراء 7909 مكالمات و2988 بريداً إلكترونياً وعقد 536 مقابلة مع أصحاب المشاريع، وحظيت هذه الفعاليات والأنشطة بدعم إعلامي واتصالي واسع.