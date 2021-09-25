«دبي للسياحة» تشيد بدعم شركائها الدوليين في تسريع تعافي القطاع

دبي (الاتحاد)

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الدوليّون في قطاع الضيافة، ومساهمتهم الفاعلة في تسريع وتيرة تعافي قطاع السياحة في الإمارة، في الوقت الذي تعزز فيه دبي من شراكاتها الاستراتيجية في الأسواق المحلية والدولية للاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة. وأشاد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري خلال لقائه مؤخراً مع مسؤولي ماريوت العالمية في دبي بالدعم الذي تقدمه هذه العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة وجهودها في إظهار مدينة دبي كوجهة آمنة ومفضلة للزيارة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة لدى المسافرين الدوليين. حيث شدد كاظم على المساهمات التي يقدمها الشركاء والجهات المعنية مثل ماريوت العالمية من أجل تحقيق الاستقرار في القطاع، كما استعرض أمامهم مستويات الأداء للقطاع خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري مع الإشارة إلى نمو عدد الزوار الدوليين ليبلغ حوالي 3 ملايين زائر، وكذلك نسبة الإشغال العالية للمنشآت الفندقية، لتتبوأ دبي المركز الثاني عالمياً بعد لندن وباريس من حيث نسبة الإشغال الفندقي بمعدل 61 بالمئة في المتوسط، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري. ومن جهته، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط لدى ماريوت العالمية: «تمكّنت دبي بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة الملهمة، وكذلك جهود «دبي للسياحة» من تعزيز الثقة لدى المسافرين، حيث إنها حافظت على مكانتها كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة. لقد كانت اتجاهات الطلب في دبي إيجابية لدرجة أن فنادقنا حققت أداءً جيداً في هذا السوق خلال العام الماضي. نحن ندرك أن هنالك طلباً هائلاً على السفر مع انحسار الجائحة، ومتأكدون من قدرة دبي على المحافظة على مكانتها لتكون دائماً على رأس قائمة الوجهات السياحية العالمية لاسيما مع تنظيمها لمعرض «إكسبو 2020 دبي». ونحن نعتز بأن نكون جزءاً من مسيرة نمو هذه الوجهة المميزة، وكذلك ملتزمون بدعم جهود دبي للسياحة».