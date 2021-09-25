عقد ورشة عمل في الشارقة حول الذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)

في إطار جهود مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار المستمرة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ورسم ملامح مستقبل المؤسسات الخدمية، نظم المجمع بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ورشة عمل حول استراتيجيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأوجه الاستفادة من تقنياته المبتكرة في مجالات العمل في المؤسسات لنموها وتطورها، وذلك بمقر المجمع في الشارقة، وحضر الورشة عدد من مسؤولي التكنولوجيا والابتكار والمديرين والخبراء التقنيين وإدارة نظم المعلومات في الدوائر والهيئات الحكومية والجامعات في الشارقة.