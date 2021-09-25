تفاهم بين «غرفة الشارقة» و«أم المؤمنين بعجمان»

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، مذكرة تفاهم مع جمعية أم المؤمنين في عجمان، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين على صعيد تنفيذ دورات وورش عمل في مجال التدريب الإداري والمهني للموظفين في الجمعية، بما يضمن تحقيق أهدافهما الاستراتيجية الرامية إلى نشر ثقافة الجودة المؤسسية، وتطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في تنمية الكوادر البشرية وترسيخ الابتكار والإبداع في بيئات العمل. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم مؤخرا من قبل مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الدعم، وأسماء محمد شهداد المدير التنفيذي للجمعية.