الزيودي يناقش تنمية العلاقات الاقتصادية مع الهند

نيودلهي (وام)

التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية مع مجموعة من الوزراء من الهند معنيين بالقطاعات الاقتصادية، ضمن زيارته على رأس وفد رسمي إماراتي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، والتي جرى خلالها إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. وشملت سلسلة الاجتماعات الوزارية لقاء معالي الزيودي مع كل من وزراء التجارة والصناعة والطيران المدني والمالية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات. وعقد الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً موسعاً مع معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، لوضع الخطوط العريضة بشأن سبل تحفيز حركة التجارة البينية، وخلق المزيد من فرص الاستثمار.

وخلال اللقاء أكد معالي الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات تؤمن بأن تسهيل التدفقات التجارية بين دول العالم، وخلق المزيد من فرص التعاون والاستثمار يسهم في تحفيز تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند سيكون نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن.

كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي مع معالي جيوتيراديتيا سينديام وزير الطيران المدني، وخلال اللقاء ركز معالي الزيودي على الأهمية المتزايدة لقطاع الطيران للبلدين على حد سواء، وسلّط معاليه الضوء على إمكانية زيادة الربط الجوي بين دولة الإمارات والهند، والتي سيكون لها تأثير مضاعف على نمو التجارة والسياحة. وناقش الوزيران إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد في الطائرات الإماراتية التي تنطلق من الهند أثناء معرض «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى زيادة عدد المطارات التي توفر خدمات مباشرة إلى دولة الإمارات. وخلال لقاء معالي الزيودي مع معالي أشويني فيشناو وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي جرت مناقشة إمكانية خلق فرص جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. واستعرض الوزيران سبل تعزيز تبادل المعارف والخبرات وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما التقى معالي الدكتور الزيودي مع معالي نرمالا سيتارامان وزيرة المالية، لاستكشاف القطاعات التي ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلالها في تقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وكان الوفد الإماراتي برئاسة معالي الزيودي قد وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي الثلاثاء الماضي في زيارة لمدة أربعة أيام بحث فيها الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.