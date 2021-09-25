«فرتيجلوب».. دور إماراتي بارز في دعم الأمن الغزائي العالمي

سيد الحجار (أبوظبي)

انطلاقاً من مقر عملياتها الرئيس في أبوظبي، تلعب شركة فرتيجلوب، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«أو سي آي» دوراً محورياً في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي، عبر تمكين المزارعين من رفع مستوى إنتاجية محاصيلهم، والمساهمة في تلبية الحاجات الغذائية للعدد المُتزايد لسكان كوكب الأرض. وتعتبر فرتيجلوب حالياً أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية والأمونيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلعب دوراً سبّاقاًَ في مجال إنتاج الأمونيا الزرقاء لمساعدة العالم على تخفيف انبعاثات الكربون، وتصدّر الشركة منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وجنوب آسيا وأستراليا وشرق أفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية. وتأسست «فرتيجلوب» في سبتمبر 2019، كمشروع مشترك بين شركة «أو سي آي» بحصة 58% وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بحصة 42 % .

نشاط عالمي

وتمتلك الشركة 4 منشآت إنتاج في 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع منشأة في دولة الإمارات، ومنشأة في الجزائر، ومنشأتين في مصر.

وتقوم المنشآت الأربع مجتمعة بإنتاج وتصدير ما مجموعه 5.1 مليون طن من اليوريا، أكثر نوع مستخدم من الأسمدة النيتروجينية في العالم، وحوالي 1.5 مليون طن متري من الأمونيا سنوياً، ممّا يجعل «فرتيجلوب» أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في المنطقة، وأكبر مُصدّر بحري للنيتروجين على مستوى العالم، وإحدى الشركات الثلاث الأكبر عالمياً في مجال تجارة الأمونيا. وتساهم قاعدة الأصول الحديثة للشركة (نصف مصانعها تقريباً عمرها أقل من 10 سنوات) في تعزيز مستويات كفاءة عمليّاتها، مقارنة مع الشركات العالمية الأخرى.

وتعتزم الشركة تحسين موثوقية المصانع وتكاملها، مما يساعد على الحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتلتزم «فرتيجلوب» بالحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض وحمايتها، حيث تعتمد منشآت الشركة في الإمارات والجزائر على مياه البحر لتلبية احتياجاتها من المياه بالكامل، مما يخفف من تأثير عمليات «فرتيجلوب» في المناطق التي تعاني من الضغط على موارد المياه. وتقدم شركة «فرتيجلوب» نموذج أعمال قوياً نتيجة الموقع الاستراتيجي لمنشآتها التي تقع على مفترق طرق التجارة العالمية وعلى مقربة من المناطق ذات الطلب العالي في أوروبا وجنوب آسيا وأستراليا وأميركا اللاتينية، وتستفيد الشركة من التكاليف المنخفضة للشحن البري والجوي إلى أسواقها الرئيسية. وتسعى «فرتيجلوب» لتسريع النمو وتكريس مكانتها الرائدة في السوق من خلال زيادة مبيعات الأمونيا واليوريا التي تُصنّعها الشركات الأخرى، كما تعتزم إنشاء مكاتب جديدة وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها لضمان الوصول إلى الأسواق ذات الطلب المتزايد.

وبينما يبرز دور شركة «فرتيجلوب» كأحد أهم اللاعبين في مجال الأسمدة إقليمياً وعالمياً، فهي مُهيّأة لتحقيق المزيد من النمو ولديها فرصة استثنائية لتأكيد مكانتها كمنتج رائد للأسمدة النيتروجينية عالمياً.

الأمونيا النظيفة

ولا يقتصر دور «فرتيجلوب» الريادي على إنتاج الأسمدة النيتروجينية، فهي أيضاً تلعب دوراً سبّاقاً في مجال إنتاج الأمونيا الزرقاء والأمونيا النظيفة، التي تخلو من الكربون وتتميز باستخداماتها المتعددة في ظل اقتصاد الهيدروجين الناشئ وسريع النمو.

فعلى سبيل المثال، تتم حالياً دراسة إمكانية استبدال زيوت الوقود الثقيلة المستخدمة في عمليات الشحن بالأمونيا كبديل نظيف، مما يسهم في تخفيف انبعاثات هذا القطاع من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تقدّر بحوالي 3% من إجمالي الانبعاثات العالمية. وتتمتع شركة «فرتيجلوب» بميزات تؤهلها لخدمة هذا القطاع، بفضل مواقع منشآتها على مفترق طرق التجارة العالمية. ويتم تصنيع الأمونيا عادة باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي وينتج عن ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بينما يتم التقاط وتخزين تلك الانبعاثات خلال عملية إنتاج «فرتيجلوب» للأمونيا الزرقاء.

فرص جديدة

وانضمت «فرتيجلوب»، بداية العام الحالي، إلى «أدنوك» وشركة «القابضة» (ADQ) كشريك في مشروع «تعزيز» في الرويس، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى مليون طن من الأمونيا الزرقاء سنوياً. وتدرس «فرتيجلوب» حالياً كيفية الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة لإنتاج الأمونيا النظيفة في مصر.

وفي الشهر الماضي استطاعت أدنوك و«فرتيجلوب» بيع شحنات أوّلية من الأمونيا الزرقاء لثلاثة عملاء في اليابان. وسيتم تصنيع الأمونيا الزرقاء في منشأة فرتيل التابعة للشركة في مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية، لتؤكد الأهمية الاقتصادية للأمونيا الزرقاء كمصدر للطاقة منخفضة الكربون. وبفضل أسس الأعمال المتينة التي تستند إليها، ومع توقعات ازدياد الطلب العالمي على منتجاتها، تسير شركة «فرتيجلوب» اليوم على المسار الصحيح نحو الاستفادة من العديد من الفرص الناشئة في مجال صناعة الأسمدة، خاصة بصفتها من السباقين عالمياً في مجال الأمونيا النظيفة. إلى ذلك، قال ضافر القاسمي، المدير العام في ايليت اجرو الإمارات العربية المتحدة: «ايليت اجرو الإمارات أحد عملاء فرتيجلوب منذ عدة سنوات، حيث لعبت فرتيجلوب دوراً محورياً في عملياتنا كأحد أهم موردي الأسمدة بالنسبة لنا، حيث تضمن الجودة والخدمات المميزة لشركة فرتيجلوب إنتاج وتوفير الخضار والفواكه الطازجة في دولة الإمارات».

عنصر أساسي

يعتبر النيتروجين عنصراً أساسياً لنمو النبات وتطوره، وهو يمثل ما يقارب 70% من الاحتياجات الغذائية الضرورية لأي محصول، أي أنه عنصر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه. وتعني الكميات الهائلة من المُنتجات والمحاصيل الزراعية التي يتم الاحتياج إليها لتغذية التعداد السكاني العالمي المُتزايد، أن مصادر النيتروجين الطبيعية لن تكفي لمستويات الإنتاج الحالية والمتوقعة مستقبلاً.

ولذلك برزت حاجة مُلحة للبحث عن مصادر صناعية بديلة للنيتروجين، وتشير التقديرات إلى أنّ الأسمدة الصناعية كان لها الفضل في رفع إنتاجية نصف المحاصيل الزراعية تقريباً في القرن الماضي، بخاصة الأسمدة النيتروجينية التي كانت الأبرز والأكثر استخداماً.