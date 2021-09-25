أن آر ناريانا مورثي أبو قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي

حسونة الطيب (أبوظبي)

بانت عليه علامات النبوغ منذ وقت مبكر ولم تمنعه نشأته في أسرة هندية متوسطة الحال من تحقيق النجاح. حفزته دراسة التقنية في معهد الهند للتكنولوجيا، للدخول في قطاع تكنولوجيا المعلومات. بدأ، أن آر ناريانا مورثي حياته العملية، مبرمج نظم في شركة باتني لأنظمة الكمبيوتر في مدينة بونا بولاية ماهاراشترا.

أطلقت عليه مجلة تايم، لقب أبو قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي، نظراً لإسهاماته الثرية في عمليات التعهيد داخل الهند. كما أدرجته مجلة فوربس، ضمن أعظم 12 رائد أعمال في العالم في التاريخ الحديث.

لم يمنعه فشل شركة سوفترونكس بعد عام ونصف العام، التي بدأ بها مشواره التجاري، من تأسيس شركة إنفوسيس في 1981، مع ستة من زملائه من مهندسي البرمجة، برأسمال قدره 250 دولاراً وفرتها زوجته.

تقوم الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بتقديم استشارات الأعمال وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية «التعهيد». كما تقدم، خدمات تطوير البرمجيات والصيانة والتحقق المستقل للشركات في قطاع التعاملات المالية والتأمين والصناعة وغيرها من المجالات.

من أشهر منتجاتها، برنامج فيناكل، الذي يُعد من البرمجيات العالمية المعتمدة بنماذجه المتعددة في قطاع الخدمات المصرفية والاستهلاكية وخدمات الشركات. كما تتضمن منتجاتها، منصة الجيل القادم المتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومنصة خدمات التحليل، بجانب الخدمات الهندسية والتسوق الإلكتروني الرقمي، وغيرها.

تعتبر إنفوسيس، التي تتخذ من مدينة بنغالور مقراً لها، واحدة من أفضل شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، فضلاً عن أنها أول شركة هندية يتم إدراجها في مؤشر ناسداك بنيويورك. احتلت الشركة، المرتبة 596، في قائمة أكبر الشركات العامة في العالم من حيث العائدات في 2019، وذلك بقيمة سوقية قدرها 46.52 مليار دولار.

تدرجت الشركة، في عائداتها السنوية، التي بلغت 100 مليون دولار في 1999، لتتجاوز مليار دولار في 2004، ومن ثم 10 مليارات دولار في 2017.

تملك الشركة، نحو 82 مكتباً للمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى 123 مركزاً للتطوير في أنحاء مختلفة من العالم مثل، أميركا والصين وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واليابان. تقدر القوة العاملة في الشركة، بنحو 243.5 ألف نهاية 2019، يشكل العنصر النسائي 37.8٪ منها. وتبلغ مساحة مركز إنفوسيس العالمي للتعليم، 337 فداناً، ليكون الأكبر في العالم.

ساهم مورثي، الذي تقدر ثروته بنحو 3.5 مليار دولار حتى العام الحالي، من خلال شركته إنفوسيس، في دخول 6 أشخاص آخرين قائمة المليارديرات وما يزيد على 4 آلاف من المليونيرات.

أنشأ مورثي، مؤسسة إنفوسيس في 1996، وهي منظمة غير ربحية، تهدف لتقديم الدعم للفئات المحرومة في المجتمع وللتعليم والتنمية الريفية والرعاية الصحية والثقافة والفنون. يتم دعم المؤسسة، فقط من قبل شركة إنفوسيس، ولا تقبل أي تبرعات خارجية.