«دايملر» تتمسك بقواعد حماية البيانات في الصين

بكين (د ب أ)

تعهد الرئيس التنفيذي لشركة دايملر لصناعة السيارات، أولا كالينيوس، بأن الشركة ستلتزم بقواعد حماية البيانات في الصين حيث ترى أكبر فرصة عالمية لسوق السيارات المتميز. وقال كالينيوس في كلمة مصورة في منتدى السيارات في بكين اليوم السبت: «نحن نبذل جهوداً كبيرة لنكون جزءاً من التحول الصيني إلى سيارات أكثر ذكاء وأمناً، بينما نتمسك في نفس الوقت بالقواعد ونحمي بيانات وخصوصية وأمن مستهلكينا في الصين».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه القول: «نتوقع أكبر احتماليات نمو للسوق المتميز في السنوات العشر المقبلة في الصين».

وتطلب جهات تنظيم الصناعة الصينية من الشركات إجراء تفتيش ذاتي على أمن بيانات السيارات وأمن الشبكات وتحديثات البرامج وسط زيادة التدقيق الحكومي لأمن البيانات.