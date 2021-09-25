شح الإمدادات يرفع أسعار زيت النخيل

نيودلهي (د ب أ)

قال دوراب ميستري، مدير شركة جودريج إنترناشونال الهندية، إن العقود الآجلة لزيت النخيل ستظل قوية على الأقل حتى مارس بسبب زيادة رسوم الصادرات من جانب إندونيسيا وهي أكبر منتج له، متوقعاً أن تكون الإمدادات غير كافية خلال الشهرين الأولين من 2022. وقال ميستري في مؤتمر جلوب أويل أمس، إنه من المتوقع الاتجار في الزيوت النباتية الأكثر استخداماً بما بين أربعة آلاف رينجيت (955 دولاراً) إلى 4400 رينجيت للطن خلال فترة أكتوبر - فبراير، قبل تراجع طفيف في مارس. وأظهرت البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء أن متوسط سعر العقود الآجلة بلغ 3908 رينجيت حتى الآن العام الجاري. ومن المحتمل أن تقلص الأسعار المعيارية الأعلى المشتريات من جانب الهند وهي أهم مستورد في الشهور المقبلة، فيما ينتهي تقريباً الشراء المتعلق بموسم الاحتفالات من جانبها بحلول الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يزداد مخزون ماليزيا أكثر بعد ارتفاع بنسبة 25 % في أغسطس عن شهر سابق عليه.

وقال ميستري: إن تفويض الوقود الحيوي الإندونيسي والضرائب الأعلى المفروضة على الصادرات ستدعم أسعار زيت الوقود. ورفعت إندونيسيا الشهر الماضي رسوم صادرات زيت النخيل سبتمبر إلى 166 دولاراً للطن من 93 دولاراً قبل شهر عقب زيادة في إنتاج الزيت الاستوائي.