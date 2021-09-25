كندا تطلق سراح مديرة "هواوي" وبكين تفرج عن كنديين محتجزين

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت متأخر من مساء الجمعة إنه تم إطلاق سراح المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور اللذين كانا معتقلين في الصين.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ترودو إن كوفريج وسبافور استقلا يوم الجمعة طائرة من الصين مع سفير كندا لدى الصين دومينيك بارتون. وقال إن الطائرة غادرت المجال الجوي الصيني و"هما في طريقهما إلى الوطن"، حسبما ذكرت شبكة "سي تي في" الكندية.

وجاء إطلاق سراح المواطنين الكنديين بعد ساعات من الإعلان عن الإفراج عن مينج وانزو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات والسماح لها بمغادرة كندا والعودة إلى الصين.