شركات عقارية تباشر تطوير 1700 وحدة بمدينة «مصدر»

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركات تطوير عقاري بأبوظبي تنفيذ مشاريع عقارية جديدة توفر نحو 1700 وحدة سكنية في مدينة مصدر، وسط تقدم ملحوظ في معدلات إنجاز المشاريع، والتي سيتوالى تسليمها خلال العامين الحالي والمقبل. وكشفت شركة سيادة للتطوير مؤخراً عن إنجاز نحو %40 من مشروع المهرة السكني بمدينة مصدر، الذي يوفر نحو 300 وحدة سكنية، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن إنجاز نحو %90 من مشروع «الواحة رزيدنس 1»، والذي يوفر 612 شقة سكنية، و%40 من «الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن إنجاز %33 من مشروع «ذا جيت» الذي يضيف 463 شقة سكنية بالمدينة.

وكانت «ريبورتاج العقارية» قد انتهت من إنجاز مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني، الذي تم تسليمه مطلع العام 2019، ويوفر 177 شقة سكنية.

كما شهد العام 2019 افتتاح «مصدر» لمجمع الاتحاد السكني المستدام الذي يضم 500 شقة موزعة على 11 مبنى.

وبحسب تقرير «بيوت» و«دوبيزل» عن سوق عقارات أبوظبي للنصف الأول من عام 2021، حلت مدينة مصدر في المركز الأول ضمن قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق ذات الأسعار المناسبة في أبوظبي، وفقاً لنتائج البيانات في موقعي بيوت ودوبيزل.

وكانت عقارات مدينة مصدر الأفضل من حيث العوائد الاستثمارية، حيث حققت نسبة عائد على الاستثمار بلغت 8.8% للشقق ذات الأسعار المناسبة، ليصل بذلك سعر القدم المربعة الواحدة إلى 1.183.60 درهما.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل أسعار الشقق بنسبة 3.14% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، ليصل سعر الاستوديو إلى 522 ألف درهم، والشقق ذات الغرفة إلى741 ألف درهم، والغرفتين 1.03 مليون درهم.

انخفاض أسعار الشقق %3.14 في النصف الأول (من المصدر)

ومن جانبه، قال شوقي دراجي عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير، إن مدينة مصدر تعد إحدى المناطق الاستثمارية الرائدة والمتميزة بأبوظبي، والتي تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، في ظل ما تشهده المدينة من تطورات ملحوظة على الصعد كافة.

وأوضح دراجي أن الشركة واصلت تنفيذ مشاريعها العقارية بأبوظبي رغم تداعيات الجائحة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع المشاريع، تمهيداً لإنجازها وتسليمها للمشترين في الأوقات المحددة، موضحاً أن مشروع المهرة يتألف من بنايتين توفران نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، ومتاحة للتملك لجميع الجنسيات، وتتراوح الشقق بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم.

بدوره، قال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن مدينة مصدر تشهد تطورات ملحوظة خلال الفترة الحالية، مع توالي استقطاب المدينة للعديد من الشركات العالمية والمحلية، فضلاً عن احتضان المدينة للعديد من المؤسسات والهيئات المهمة، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على شراء العقارات بالمدينة.

وتعتبر مدينة مصدر وجهة مثالية للعيش والعمل والترفيه، بما تتضمنه من مرافق مخصصة للزوار والمقيمين والموظفين، مثل منتزهي «مصدر بارك» و«سنترال بارك» وعدد من منافذ البيع والمطاعم ومرافق المشي، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وأشار سليمان إلى أن السوق العقاري بإمارة أبوظبي يوفر فرصاً مثالية للاستثمار، لاسيما في ظل توفر وحدات بأسعار تنافسية، وطرق سداد ميسرة.

وجهة رائدة في الاستدامة

تعد مدينة «مصدر» إحدى المدن الأكثر استدامة في العالم، وتمثل وجهة رائدة في دعم أنشطة البحث والتطوير في المجالات المتعلقة بالاستدامة، حيث تضم المدينة أكثر من 900 شركة متخصصة في تطوير تقنيات مبتكرة تخدم قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والفضاء والتنقل.

وتضم مدينة مصدر حالياً أكثر من 450 ألف متر مربع من المباني المكتملة مؤجرة ومشغولة بالكامل، وهناك خطط تطوير ثابتة لنحو 300 ألف متر مربع أخرى من المشاريع في مدينة مصدر، وتشمل هذه المشاريع مدارس ومكاتب وفنادق ومحال تجارية ومطاعم ومنازل خاصة.

وتوفر مدينة مصدر منظومة حيوية تجمع بين التعليم، والبحث والتطوير، والابتكار، وتطوير التكنولوجيا، وتمثل منصة استراتيجية فريدة تتيح للشركات اختبار التقنيات الجديدة وبناء شراكات محلياً ودولياً، وأن تكون في مقدمة جهود الابتكار الساعية إلى توفير أنماط معيشة حضرية أكثر استدامة.