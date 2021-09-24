«كهرباء ومياه دبي» تحـدّث خطتها الاستراتيجيـة للعام 2022

دبي (الاتحاد)

في إطار حرصها على التطوير المستمر لخطتها الاستراتيجية لمواكبة التغيرات المتسارعة على الصعد كافة، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل لمراجعة خطتها الاستراتيجية للعام 2022، بمشاركة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وفي كلمته خلال ورشة العمل، أشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة يكتسب أهمية خاصة هذا العام الذي نحتفل خلاله باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد استضافة إكسبو 2020 دبي للمرة الأولى في المنطقة. وأضاف معالي الطاير: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وأصبحت من بين أسرع دول العالم نهوضاً، كما أثبتت حكومة دبي مرونتها وكفاءتها في مواكبة جميع التغيرات والتطورات ومواصلة العمل بكفاءة تامة في مختلف الظروف والتعامل مع الطوارئ والأزمات.

ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في مواءمة عملياتها واستراتيجيتها للتعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأحداث وتحويل التحديات إلى فرص، والاستعداد للمرحلة القادمة من خلال وضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة. ونهدف من المراجعة الدورية لاستراتيجية الهيئة، إلى ضمان مساهمتها في تعزيز تنافسية الهيئة وتميزها في استشراف وصنع المستقبل ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى للوصول إلى حكومة المستقبل». وتابع معالي الطاير: «نحرص على التحديث الدوري للخطة الاستراتيجية للهيئة لمواكبة جميع المستجدات في إطار الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وغيرها».

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل التخطيط الاستراتيجي ركيزة أساسية بالنسبة لنا في هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان الاستعداد للمستقبل وتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً ومستدامة ومبتكرة».