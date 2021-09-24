الذهب يلمع مع عودة المخاوف إزاء «إيفرجراند»

لندن (رويترز)

عوض الذهب بعض خسائره أمس بعد انخفاضه واحداً بالمئة في الجلسة السابقة، مدعوماً بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 175473 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1755.10 دولار. وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهذا عكس ما حدث أمس الخميس عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 22.66 دولار للأوقية مرتفعة 1.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 2003.27 دولار ولكنه في سبيله لتكبد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.29 دولار للأوقية ولكنه في طريقه لإنهاء أسبوعين متتاليين من التراجع.