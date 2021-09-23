مدير عام الغاليريا جزيرة المارية لـ«الاتحاد»: الإجراءات الحكومية تعيد الزخم لقطاع التجزئة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد ديفيد روبنسون مدير عام الغاليريا جزيرة المارية، أن قطاع التجزئة في إمارة أبوظبي نجح في التعامل بسرعة ومرونة مع التحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن كافة المؤشرات تؤكد أن قطاع التجزئة يستعيد زخمه الإيجابي، وبشكل متسارع.

وقال روبنسون لـ «الاتحاد» إن الاستجابة الحكومية الاستراتيجية والفعالة للوباء شكلت عاملاً حاسماً في تعافي قطاع التجزئة ونموه، حيث ساهمت السياسات والإجراءات الحكومية، مثل نقاط التفتيش الحدودية، واعتماد شهادة الأمانGo Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ونظام المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، إلى جانب برنامج التطعيم الوطني في الحفاظ على مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة أولى ومثالية للمقيمين والسياح من المنطقة والعالم.

وقال ديفيد روبنسون مدير عام الغاليريا جزيرة المارية، إن نسبة الإقبال على زيارة الغاليريا تعد مؤشراً هاماً على الانتعاش الذي يشهده قطاع التجزئة في أبوظبي، موضحا أنه مع نهاية عام 2020، وعلى الرغم من القيود المفروضة، تجاوزت نسبة الإقبال، التوقعات السنوية، لتتجاوز 22 مليون زيارة.

وأوضح أنه منذ شهر مايو الماضي، زار مركز الغاليريا أكثر من 2.7 مليون زائر شهرياً، وتجاوزت الأعداد حاجز الـ2.8 مليون خلال شهر يوليو 2021، موضحاً أن هذه الأرقام تعتبر الأعلى منذ افتتاح المركز، وهو ما يعد بمثابة شهادة على نجاح أبوظبي في إدارة تداعيات الجائحة، وعلى فعالية قواعد الصحة والسلامة التي تم تطبيقها في مختلف الوجهات في الإمارة.

ديفيد روبنسون

تعافٍ اقتصادي

وقال روبنسون: تمثل تجربتنا في الغاليريا بجزيرة الماريه نموذجاً بارزاً على نجاح جهود التعافي الاقتصادي، حيث بادرنا، مع بدء الجائحة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات لتلبية احتياجات الشركات وقطاع الأعمال في الغاليريا وعلى امتداد جزيرة الماريه، فضلاً عن موظفي المركز وجميع مرتاديه.

وشملت هذه الإجراءات إعفاءات مستأجري وحدات التجزئة من الإيجار، ورعاية الجهود لتوفير اللقاحات والحرص على إجراء الفحوصات بشكل دوري لموظفي المركز، واعتماد شهادة الأمان (Go Safe) والتكنولوجيا الرقمية واللاتلامسية لتعزيز ثقة المجتمع بالغاليريا.

وقال روبنسون: هناك ثقة متزايدة في نمو قطاع التجزئة خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة لجهود حكومة أبوظبي وقدرتها على التعامل الاستباقي مع الجائحة في وقت مبكر.

وأضاف: تزايد ثقة المستهلكين أدى إلى قيام العلامات التجارية بالاستثمار من جديد في قطاع التجزئة والمطاعم والمتاجر الترفيهية بمركز الغاليريا، ومنذ عام 2020، بادرت دور الأزياء العالمية مثل ديور، وجيمي تشو، وبالنسياغا، وسان لوران إلى إعادة تصميم متاجرها لتوفر تجارب حصرية ومطورة لعملائها، ونواصل في الوقت الحالي التوسع في تقديم خيارات الرفاهية من خلال افتتاح متاجر فيرساتشي ورولكس؛ كما ستشهد الفترة القادمة افتتاح أول متاجر ميسيكا وشوبارد في أبوظبي.

وتابع: حرصنا في الوقت ذاته على زيادة العروض الترفيهية العائلية لنلبي احتياجات وتوقعات مختلف أفراد المجتمع، حيث تم افتتاح تجربة الواقع الافتراضي «زيرو ليتنسي» للمرة الأولى في دولة الإمارات، وافتتاح المركز الترفيهي ناشيونال جيوغرافيك وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما عمدت المطاعم الشهيرة إلى اتباع نهج مماثل من خلال تقديم تجارب جديدة ومختلفة.

وأوضح روبنسون أن الإقبال المستمر من قبل أكبر العلامات التجارية في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه يدل على استمرار التوقعات الإيجابية في قطاع التجزئة في أبوظبي، وهو في الوقت ذاته دليل على استعداد المستهلكين للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم في وجهات التسوق في الإمارة.

توجهات جديدة

وعن أبرز التوجهات التي يمكن أن يشهدها قطاع التجزئة، قال روبنسون إن الهدف الأبرز لقطاع التجزئة يتمثل في تلبية احتياجات المستهلكين بالشكل الأمثل، فمع التغير والتطور الدائم لهذه الاحتياجات، سيعمل تجار التجزئة ومراكز التسوق المتكاملة على تعزيز علاقتهم مع الضيوف، وتشمل التوجهات الحالية التكامل والابتكار الرقمي، فضلاً عن خلق تجارب مخصصة وملائمة تساهم في زيادة معدلات رضا وولاء الضيوف، وستتمكن المراكز التي تتمكن من التكيف مع هذه التوجهات والقادرة عن توفير تجارب اجتماعية تلبي الاحتياجات المختلفة للزوار من تحقيق النجاح في المستقبل.

وقال: نحرص في الغاليريا بجزيرة المارية على توفير تجارب اجتماعية تتيح للزوار التفاعل والتواصل وقضاء أوقات مميزة، مؤكداً أن التكيف في قطاع البيع بالتجزئة يجب أن يركز على الابتكارات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.

400 متجر تجزئة

أضافت التوسعة الجديدة لمركز الغاليريا جزيرة المارية، خلال شهر سبتمبر 2019، أكثر من 270 متجراً جديداً منها 70 من خيارات الطعام، ليضم المركز، الذي تم افتتاحه عام 2013، حالياً أكثر من 400 متجر تجزئة، كما يوفر 100 مطعم ومقهى إلى جانب العديد من الخيارات الترفيهية العالمية. ويبلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير 2.16 مليون قدم مربع، كما يوفر المركز أكثر من 7100 موقف للسيارات.