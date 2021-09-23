«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة «خليفة للامتياز»

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بفوزها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز فئة القطاع الحكومي الخدمي عن مشروعها الرائد لتنفيذ شبكة توزيع الغاز الطبيعي في مختلف مناطق إمارة الشارقة مما ساهم في توفير خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين وكافة القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والحفاظ على البيئة.

وأوضحت المهندسة آمنة بن هده مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة بأن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز التي تشرفت بحمل اسم رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، منذ انطلاقتها ، تاج ووسام نفتخر به ، ويأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود الهيئة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمشتركين والمشروع الرائد لشبكة توزيع الغاز الطبيعي الذي نفذته الهيئة وفق أفضل المواصفات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم ويعد الأول من نوعه في المنطقة .

وأشارت إلى أنه تم تقييم مشاركة الهيئة من خلال متابعة نظام عمل محطات ضخ الغاز الطبيعي ومعايير الأمن والسلامة .

وأضافت أن الهيئة بكافة إداراتها تعمل على نشر مفهوم التميز المؤسسي والإبداع وتعميم أفضل الممارسات بالإضافة إلى ضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطويراً على مستوى إمارة الشارقة، مؤكداً على أهمية القطاع الحكومي في توجيه ورعاية خطط التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمل محفزة على الأداء الجيد في جميع المجالات.