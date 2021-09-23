«توفور 54»: اكتمال 95% من أعمال المنطقة الإبداعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت twofour54 اكتمال 95% من الأعمال الإنشائية في «المنطقة الإبداعية - ياس»، الموطن الجديد لصناعة الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية في أبوظبي، وعن استعدادها لبدء تسليم الوحدات لشركائها بنهاية العام الجاري.

وستحتضن المنطقة الإبداعية - ياس، والممتدة على مساحة 270.000 متر مربع (2.9 مليون قدم مربعة)، مجموعة متنوعة من الشركات العالمية والمحلية والمؤسسات والموظفين المستقلين. وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى زيادة عدد الكوادر العاملة بالقطاع الإبداعي في أبوظبي بواقع ثلاثة أضعاف إلى 16 ألف موظف بحلول العام 2031، صُممت المنطقة الإبداعية - ياس لتلبية الاحتياجات المستقبلية لدعم ازدهار القطاع.

وتُعتبر المنطقة أحد المشاريع الأساسية التي تطورها حكومة أبوظبي ضمن استراتيجيتها الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية. وبالتزامن مع اكتمال الأعمال الإنشائية في المنطقة الإبداعية - ياس بنسبة 95%، والتي استغرقت أكثر من 15 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث هادرة للوقت، نشرت twofour54 اليوم الصور الرسمية الأولى من داخل المجمّع، كما كشفت عن استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات المتاحة، حيث بلغت نسبة المساحة المؤجرة 93% من إجمالي المساحة المتاحة، مشيرةً إلى الإقبال القوي على الوحدات من جانب شركات الإعلام والألعاب الإلكترونية محلياً وإقليمياً.

وأكدت twofour54 أن المنطقة الإبداعية ستضم أكثر من 600 شركة، بما فيها أكثر من 270 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وناشئة، لتكون بذلك محركاً رئيسياً لنمو قطاعات الإعلام والألعاب الإلكترونية والابتكار.

وبهذه المناسبة، قال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أبوظبي: «في ظل مواصلة قطاعات الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية زخم نموّها عالمياً ومحلياً، صُممت المنطقة الإبداعية - ياس لتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية».

وأضاف: «تضم المنطقة الإبداعية - ياس مجموعة واسعة من مرافق الإنتاج المتميّزة، كما تعتمد على شبكة اتصالات نوعية وغيرها من حلول التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى مساحات العمل المرنة المخصصة للشركات من كافة الأحجام، بدايةً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى المؤسسات الدولية. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بكافة شركائنا في المنطقة الإبداعية - ياس، باعتبارها ثقلاً محورياً وبارزاً على الخريطة الدولية لتطوير المحتوى الإعلامي والرقمي.