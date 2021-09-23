تفاهم بين «الإمارات للتنمية» و«الإمارات دبي الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، تهدف لتوفير برنامج لضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني في إطار الالتزام المشترك للعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقّع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسعدنا في مصرف الإمارات للتنمية أن نوقع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني في إطار سعينا المستمر إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات الحيوية في الدولة. ونتطلع عبر التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطن إلى تعزيز سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية ودعم أهداف الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفة قوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة».

ومن جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بوصفنا مجموعة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص على تلبية احتياجيات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».