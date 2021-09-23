تعاون بين «الاقتصاد» وجامعة برمنغهام البريطانية

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له، مقر جامعة برمنغهام في مدينة برمنغهام البريطانية، حيث اتفق معاليه مع قيادة الجامعة على عدد من مجالات التعاون المشتركة بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات، وبين الجامعة وهيئاتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية في الإمارات.

ورافق معاليه خلال الزيارة منصور بالهول سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد، وجامعة برمنغهام بشأن وضع إطار عمل مشترك لتوفير الدعم الأكاديمي والبحثي لسياسات ومبادرات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن البرامج الأكاديمية والأبحاث المبتكرة التي تنفذها جامعة برمنغهام في العديد من قطاعات التكنولوجيا والنقل الذكي والتطوير العمراني الحديث تمثل قواسم مشتركة مع الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية الشراكة القائمة مع الجامعة لاطلاع المعنيين في الدولة من القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، على هذه البرامج الحديثة التي ستصب في دفع مسيرة نمو الاقتصاد في الإمارات.

ومن جانبه، قال البروفيسور السير ديفيد إيستوود، نائب رئيس جامعة برمنغهام: «ستُتيح هذه الشراكة الجديدة والمهمة مع وزارة الاقتصاد تبادل الخبرات وتوظيف قدرات الجامعة بما يخدم خطط وسياسات النمو الاقتصادي في الإمارات».