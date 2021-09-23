الشارقة تتفوق في بيئة الشركات الناشئة عربياًَ

الشارقة (الاتحاد)

في إنجاز جديد يرسخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً لدعم الشركات الناشئة وبيئة صديقة لريادة الأعمال، برز اسم الإمارة ضمن قائمة أفضل عشر بيئات داعمة للشركات الناشئة عربياً، في تأكيد على المقومات العالمية المستوى التي تجعل من إمارة واحدة من بيئات الأعمال الأكثر دعماً للمشاريع المبتكرة.

جاء ذلك في «التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام»2021 الصادر عن مؤسسة «ستارت أب جينوم» العالمية المتخصصة بتقديم أبحاث واستشارات وإعداد سياسات لصالح الحكومات والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار الخطط التي تتبناها الشارقة لتمكين ودعم رواد الأعمال الشباب، لعب مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) دوراً محورياً في الارتقاء بمنظومة الشركات الناشئة في الإمارة وإثراء منظومة ريادة الأعمال في المنطقة بفرص واعدة للاستثمار في هذا القطاع، وتمثلت جهود المركز على مدار السنوات الخمس الماضية بتقديم الدعم لـ 114 شركة ناشئة في قطاعات متنوعة، ما مكن تلك الشركات من تحقيق عائدات وصلت إلى 130 مليون دولار وجذب استثمارات بقيمة 85 مليون دولار.

نجلاء المدفع

وفي هذا الشأن، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «نجحت الشارقة باتخاذ خطوات استراتيجيّة راسخة لإنشاء منظومة ريادة أعمال قوية وضعتها في مقدمة قائمة التقارير العالمية الصادرة عن أهم شركات قياس الأداء مثل ستارت أب جينوم، والشبكة العالمية لريادة الأعمال، إذ احتلت الإمارة مركز الصدارة في مجال الابتكار، وعززت مكانتها باعتبارها مركزاً حيوياً للنشاطات التجاريّة والثقافيّة والفنيّة على المستوى الإقليمي والعالمي، كما كرست حضورها وجهة استثمارية ملهمة لرواد الأعمال، من خلال حجم الدعم الحكومي المتمثل بالسياسات، ومستوى البنى التحتية المتطورة ذات المعايير العالمية».