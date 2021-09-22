برعاية منصور بن زايد.. «المركزي» يستضيف مؤتمر «مستقبل النظام المالي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أعلن المصرف المركزي استضافة مؤتمر «مستقبل النظام المالي»، وذلك ضمن الفعاليات المرافقة لمعرض «إكسبو 2020»، وتماشياً مع شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث سيُقام المؤتمر يومي 13 و14 أكتوبر 2021.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي، حيث سيسلط الضوء على القضايا الجوهرية ذات الصلة بهذا القطاع.

ويضم المؤتمر جلسات حوارية تناقش مواضيع عدة، منها تأثير التحول الرقمي، النظام المالي الأخضر، وسبل التعاون بين المصارف المركزية فيما يتعلق بالعملات الرقمية والمدفوعات، والتمويل الإسلامي.

ويشارك في المؤتمر نخبة من محافظي المصارف المركزية وممثلي المؤسسات الحكومية وقادة القطاع المالي.

وتشمل قائمة المتحدثين من دولة الإمارات كلاً من: معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ومعالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية، والمهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التغير المناخي والبيئة والتنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وفي معرض تعليقه على المؤتمر، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعامها الخمسين، نتطلع إلى خمسين عاماً قادمة من النمو والازدهار.

ويأتي مؤتمر مستقبل النظام المالي في الوقت المناسب لمناقشة المواضيع التي تشكّل مستقبل النظام المالي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19».