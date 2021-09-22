شراكة بين «إم دي سي» و«كريديتي فنتك»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال، التابعة لمجموعة مبادلة، عن شراكة جديدة مع شركة كريديتي فنتك بهدف الاستفادة من منصة مونيموف لرقمنة عمليات الشراء والتوريد.

وقال ناصر النبهاني الرئيس التنفيذي لشركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال: «من خلال اطلاعنا على منصة مونيموف مع شركة كريديتي فنتك، نحن على ثقة بأن استراتيجية الرقمنة لدينا ستنقل خدمات المشتريات وسلاسل التوريد إلى أعلى مستوى». وبدوره، قال هاشم الحسيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريديتي فنتك: «إنها علامة فارقة بالنسبة لنا أن نتشارك رؤيتنا مع شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال بحوكمة التجارة التشغيلية والابتكار في عمليات الشراء والمشاريع وسلاسل التوريد».

ومن جانبه، قال بدوره الدكتور حمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة رويال ستراتيجك بارتنرز وعضو مجلس إدارة كريديتي: دولة الإمارات تقود التحوّل الرقمي كجزء من مبادرات التنمية الاقتصادية.