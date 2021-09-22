محمد بن حمد الشرقي: الفجيرة منصة عالمية لتخزين المواد البترولية

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور الإمارة كمنصة عالمية في تخزين المواد البترولية، وتقديم أفضل الخدمات البحرية، بما ينسجم مع الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة التي تدعم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المرحلة الثانية لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز التي أسست لتخزين المشتقات النفطية، بطاقة استيعابية تبلغ 600 ألف متر مكعب، بحيث تصل طاقة التخزين الكلية للشركة مليون متر مكعب من النفط الخام والمشتقات النفطية في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» خلال المرحلتين الأولى والثانية معاً. وحضر الافتتاح معالي تيميبري سيلفا وزير النفط النيجيري ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، وشريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأحمد محمد الكعبي وكيل وزارة مُساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية. وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إن إمارة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صارت في المقدمة في مصادر الطاقة وصناعة وتخزين النفط لما تمتلكه من موقع استراتيجي مهم وبنى تحتية متطورة ساهمت في أن تكون عامل جذب للمستثمرين ورائدة في الصناعات النفطية والبتروكيماوية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على أبرز الأعمال والمهام التي تنفذها المرحلة الجديدة لشركة بروج، كما استمع سموه من القائمين في الشركة عن استثماراتها وخططها التوسعية في مجال تكرير النفط وتخزينه بإمارة الفجيرة.

حضر الافتتاح محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من موّردي الوقود ومشتقاته ومشغلي المحطات ومعامل التكرير.