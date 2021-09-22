شما بنت سلطان بن خليفة: الإمارات واصلت قيادة مسيرة التنمية في المنطقة

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الشريك المؤسس لـ «أرورا 50» أن دولة الإمارات واصلت على مدى الخمسين عاماً الماضية قيادتها لمسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة، ما أدى إلى تحفيز التحول نحو اقتصاد قائم على كتل الأعمال، وقد أحرز تقدماً كبيراً في إنشاء صناعات مبتكرة ومستدامة.

جاء ذلك خلال القمة السنوية الثانية لمجالس الإدارة التي انطلقت في 20 سبتمبر الجاري بتنظيم «أرورا 50» وتحت رعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، حيث تتيح الفعالية بدعم من الشريك الاستراتيجي «اتصالات» منصة استثنائية على مدى ثلاثة أيام للتواصل مع النساء ذوات الكفاءات والخبرة لإضفاء القيمة على النقاشات القائمة في مجالس الإدارة.

وأضافت الشيخة شما: «وبينما نرسم مسارنا للخمسين عاماً القادمة، سيكون لدعم المرأة وتمكينها من شغل المناصب في المجالس الإدارية دور رئيس في بناء وازدهار الاقتصاد الذي يساهم في تقدم المنطقة، إن التأكد من التنوع في مجالس إدارتنا بما يتناسب مع إطار العمل الوطني للاستدامة هو ضرورة حتمية لتطوير اقتصاد دائري جيد التصميم، قادر على إلهام الدول الأخرى».

‎وفي ختام الحدث، حضر الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكون للطيران ورئيس شركة سفن الإمارات للاستثمار، اجتماعاً حصرياً في دبي بالإنابة عن الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، تزامناً مع فعاليات القمة مع نخبة من رؤساء المجالس الإدارية لمناقشة سبل تسريع الموازنة بين الجنسين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أحد المتحدثين الرئيسيين في القمة، أهمية الدور الذي تلعبه قمة مجالس الإدارة كمنصة للتغيير في ظل الأولوية التي توليها دولة الإمارات لتحقيق مبادئ المساواة بين الجنسين.