«خليفة للامتياز» تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2021

أبوظبي (وام)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها التاسعة عشرة لعام 2021 ببرج الغرفة، حيث تم تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والفئة الجديدة المستحدثة «فئة النخبة المتميزة»، وبلغ عدد المؤسسات الفائزة «21» مؤسسة وشركة.

وشهد فعاليات الحفل معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، كما شهد الاحتفال عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، وعدد من أعضاء مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، وهم الدكتور محمد راشد الهاملي، والدكتور محمد سالم الظاهري، ويوسف علي، ومحمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي»، وعدد من كبار المسؤولين لدى الدولة وممثلي الشركات والقطاع الخاص.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعيد عبدالجليل الفهيم: «إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز دأبت على الاحتفاء بالتميز والمتميزين، وتقدير المتفوقين وأصحاب الجودة في الأداء»، مشيراً إلى أن الدورة التاسعة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث أتمت كافة فعالياتها وبرامجها السنوية في ظروف صعبة وأمام تحديات أفرزتها جائحة «كورونا»، فقام مكتب الجائزة بالتحول الرقمي والانتقال للعمل عن بُعد بصورة تلقائية.

ونوه بأن ذلك ساهم في أداء أعمال ومهام الجائزة بالكفاءة الأعلى والتكلفة الأقل، كما أن التحولات الرقمية والذكية أدت إلى توافر خدمات مكتب الجائزة بصورة شبه دائمة، مشيراً إلى أن تقديم الندوات التعريفية وورش العمل المتخصصة لجميع المشاركين في الفئات المختلفة للجائزة وعلى كافة المستويات المحلية - للمشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة - والإقليمية - وللمشاركين من دول مجلس التعاون والشرق الأوسط - قد تمت أيضاً من قبل المنصات المرئية وبمشاركة واسعة من الطاقم المحلي والإقليمي والدولي من الخبراء المتعاونين مع برنامج الجائزة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأوضح الفهيم، أن أعمال التقييم المؤسسي لجميع المشاركين تمت أيضاً من خلال التقييم عن بُعد، بما في ذلك الزيارات الميدانية للجهات المشاركة والتي تمت بصورة افتراضية لهم، وحققت كافة الأهداف المناطة بها من ناحية تغطية كافة المتطلبات الخاصة بالنموذج التقييمي للجائزة مبيناً أن اجتماعات لجان التحكيم الدولية الخاصة بالفئات المختلفة للجائزة تمت أيضاً عبر المنصات المرئية لبرنامج الجائزة، والتي تم من خلالها اعتماد النتائج النهائية للمشاركين، بعد المراجعة الدقيقة والفاحصة مع رؤساء فرق التقييم والتأكد من صحة وسلامة كافة المدخلات الخاصة بتقارير التعقيب الفني على الأداء. وبناءً عليه، قامت لجان التحكيم برفع توصياتها إلى اللجنة العليا للجائزة والتي قامت بدورها باعتماد النتائج.

وشهدت الدورة الحالية للجائزة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المشاركين بنسبة تجاوزت الـ30% في كافة القطاعات المشكلة للجائزة من صناعية وخدمية وتجارية ومهنية وغيرها، كما أن مستوى الأداء من قبل جميع المشاركين وبشهادة فرق التقييم والتحكيم المحلية والدولية قد حقق تقدماً ملحوظاً في كافة جوانب المعايير والمتطلبات الفنية للجائزة.

من ناحيةِ أخرى، فإن أعداد المقيمين وخاصة من مواطني الدولة حققت ارتفاعاً ملحوظاً كمَّاً وكيفاً، حيث وصل عدد أفراد فرق التقييم لأكثر من 250 مقيّماً نصفهم من مواطني الدولة. وأوضح رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز، ومنذ انطلاقتها منذ أكثر من 23 عاماً، كانت الأولى في دولة الإمارات التي تشرفت بحمل اسم رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وظلت تحمله تاجاً ووساماً يتلألأ على رأسها.