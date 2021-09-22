فاطمة النعيمي تحصد جائزة أفضــل رئيس تنفيذي

دبي (الاتحاد)

حصدت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام خلال حفل توزيع جوائز «غازتك» المرموقة لعام 2021، والتي تُرسي معياراً عالمياً رائداً للتميز في القطاع من خلال تسليط الضوء على الشركات والأفراد والمبادرات والتقنيات المتميزة، وكذلك المشاريع والشراكات، التي تدعم التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون. وبدأت النعيمي مسيرتها المهنية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قبل 20 عاماً، لتشغل في عام 2018 منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، المُختصة بمعالجة الغاز الطبيعي المُسال وإنتاجه. وتشمل خبرات النعيمي السابقة أيضاً إدارة وحدة استراتيجية الغاز والتخطيط الرئيسي في «أدنوك».