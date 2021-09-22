6 آلاف مبايعة عقارية في دبي

دبي (الاتحاد)

سجل أغسطس الماضي 5780 مبايعة عقارية في دبي بقيمة 14.97 مليار درهم، ليكون أفضل شهر على الإطلاق خلال الـ 12 عاماً الماضية، حسب بيانات النسخة السابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وأشارت بيانات المؤشر إلى أن أغسطس 2021 يعدّ ثاني أعلى شهر منذ ديسمبر 2013 من حيث عدد المبايعات العقارية في شهر واحد.

وكشفت بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، أن المؤشر الشهري العام في أغسطس 2021 سجل 1.096 نقطة بسعر 1.041.825 درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق 1.116 نقطة بسعر 931.310 درهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس 1.072 نقطة بسعر 1.909.567 درهما، ليسجل بذلك المؤشر الشهري العام ارتفاعاً بنسبة 1.20%، في حين ارتفع كل من المؤشر الشهري للشقق والفلل بنسبة 1.36% و3.18% على التوالي.

ساهم تسجيل أغسطس الفائت 5.780 مبايعة عقارية، في ارتفاع إجمالي عدد الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى الآن إلى 37.537 صفقة، بقيمة وصلت إلى 88.12 مليار درهم. وبذلك شهدت المبيعات العقارية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 22.61% من حيث القيمة، مقارنة بالمبيعات العقارية المسجلة في عام 2020 ككل، والذي شهد تسجيل 35.401 صفقة بقيمة 71.87 مليار درهم.