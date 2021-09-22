شراكة بين «موانئ دبي العالمية» ومعهد «جين جودال»

دبي (الاتحاد)

وقَّعت «موانئ دبي العالمية» اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع معهد جين جودال لدعم نمو برنامج الشباب العالمي الإنساني والبيئي، «الجذور والبراعم» التابع للمعهد.

ويُعد معهد جين جودال مجموعة مكونة من 24 منظمة عالمية للمحافظة على المجتمع تعمل على تعزيز رؤية د. جين جودال، الحاصلة على وسام الشرف البريطاني برتبة سيدة قائد (DBE) ومؤسِّسة معهد جين جودال ورسول الأمم المتحدة للسلام.

ويُعد برنامج «البراعم والجذور» أحد البرامج الأساسية في معهد جين جودال، وهو حركة عالمية تتضمن آلاف الشباب المتحمسين القادرين على إحداث تأثير قوي عبر أكثر من 60 دولة.

وتتبنى مجموعات برنامج «الجذور والبراعم» العديد من التحديات، سواء كانت كوارث طبيعية أو مشكلة التشرد أو التلوث أو التغير المناخي.

وقالت د. جين جودال، الحاصلة على وسام الشرف البريطاني برتبة سيدة قائد: «يعمل برنامج «الجذور والبراعم» على تمكين الشباب من إحداث الفارق في مجتمعاتهم المحلية في أكثر من 60 دولة حول العالم».

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يتمثل هدف (موانئ دبي العالمية) في تشجيع وإشراك وإلهام الشباب حول التجارة العالمية واللوجستيات. ونحن نشعر بالفخر لشراكتنا مع معهد جين جودال.

كما نسعى من خلال برنامج (الجذور والبراعم) إلى تشجيع التعلم التعاوني بغرض دعم الشباب في تحديد الفرص من أجل الإسهام في مستقبل مجتمعاتهم بطريقة مستدامة».