«وول ستريت» تفتح على زيادة مع انحسار مخاوف «إيفرجراند»

نيويورك (رويترز) - فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تلاشي المخاوف بشأن تخلف إيفرجراند الصينية عن السداد، فيما ينتظر المستثمرون الآن مؤشرات بشأن السياسة من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 87.03 نقطة يما يعادل 0.26 بالمئة إلى 34006.87 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 13.24 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4367.43 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 54.19 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 14800.59 نقطة.