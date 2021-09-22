5 أسئلة شائعة حول آلية عمل محرك بحث «جوجل»

دبي (الاتحاد) يتساءل البعض عمّا يحدث بعد "إدخال" كلمة أو نص على محرك بحث جوجل والنتائج التي تظهر خلال أجزاء من الثانية. في التقرير التالي يطلعنا نجيب جرار، مدير التسويق في Google بالوطن العربي، على بعض الأسئلة الشائعة حول آلية عمل محرك بحث Google.

1) هل تمتلك Google المحتوى المعروض في نتائج البحث؟

قال نجيب جرار: هذه إحدى الأسئلة الأكثر شيوعاً والإجابة هي لا، محرك بحث Google يمكننا تشبيهه بمكتبة تعرض نتائج من محتوى يشمل مئات المليارات من الصفحات المتاحة على الإنترنت.

وأوضح: نصل إلى هذه المعلومات والصفحات عبر برامج تسمّى "زواحف الويب" التي تزور مختلف الصفحات تلقائياً وبشكل مستمر للنظر في إشارات رئيسية يتم إضافتها إلى فهرس محرك بحث Google، يتم بعد ذلك استخدام المعلومات المتواجدة في الفهرس للمساعدة في إظهار المعلومات الأكثر صلة لعملية البحث الخاصة بكم.

2) كيف يتم ترتيب نتائج البحث؟

للاستفادة من المعلومات المتاحة على الإنترنت بأكبر قدر ممكن، يستخدم جوجل أنظمة أو خوارزميات لـ "ترتيب" النتائج بطريقة تضمن ظهور المعلومات المفيدة والموثوقة في أعلى الصفحة، حسب نجيب جرار. وأوضح تنظر الخوارزميات إلى العديد من العوامل مثل الكلمات في عملية البحث، وسهولة استخدام المواقع، ومصداقية المصادر، وإعدادات المواقع للمساهمة في تحديد التصنيفات الأكثر صلةً بعملية البحث الخاصة بكم.

كما يعمل جوجل مع أكثر من عشرة آلاف من مقيّمي جودة البحث الخارجي من حول العالم، يتبعون إرشادات صارمة لتقييم عينات من النتائج من حيث خصائص الجودة. وقال نجيب جرار: نحن نعمل على تحسين الخوارزميات بشكل دوري وتوضيح كيفية عمل ترتيب النتائج على محرك بحث Google ولقد خصّصنا موقعًا كاملًا لهذا الموضوع.

3) هل يتمكن المعلنون من الدفع مقابل الظهور في نتائج بحث Google أو الحصول على بيانات المستخدمين؟

قال جرار: إنّ حماية خصوصية مستخدمينا من أهم أولوياتنا كشركة، ولهذا السبب نحن لا نشارك بيانات المستخدمين مع أي جهات أخرى، أما فيما يتعلق بالإعلانات، فيتم تصنيفها بوضوح تحت مدرج "إعلان" ولا تظهر إلا في حال صلتها بعملية البحث، أما النتائج الرئيسية فهي جميعها معروضة بشكل تلقائي بدون أي إعلانات. وشدد على أنه لا يمكن لأي شخص الدفع مقابل الظهور في نتائج البحث الأساسية أو في فهرس بحث Google ولا تؤثر عملية الدفع مقابل الإعلانات في تصنيفاتنا أو خوارزميات فهرس البحث.

4) كيف يمكن إزالة محتوى من محرك بحث Google؟

وأكد نجيب جرار: لا نزيل صفحات الويب من نتائج البحث إلا في ظروف محدودة تشمل الالتزامات القانونية أو عندما يكون هناك انتهاك معين لسياساتنا، فنحن نلتزم بمستوى عالٍ فيما يتعلق بالشروط القانونية لإزالة صفحات من نتائج البحث، ونشجع الجميع بالمساهمة في إشعارنا بتوفر أي محتوى قد ينتهك القوانين. وأضاف "سياساتنا تفوق متطلباتنا القانونية وتتمحور إلى حد كبير حول المعلومات الشخصية للغاية مثل المعلومات المالية أو الطبية التي تظهر على الويب بدون موافقة مسبقة".

وذكر أنه عند إزالة صفحة من نتائج بحث Google، فهذا لا يعني أن المحتوى لم يعد متواجدًا على الويب، حيث أنه لا يتمكن سوى مسؤولي المواقع من إزالة المحتوى بالكامل.

5) كيف تتأكد Google من عدم إظهار المواقع غير المرغوب فيها في نتائج البحث؟



قال نجيب جرار: "إن مكافحة المحتوى غير المرغوب به على الويب من ضمن أولوياتنا في Google، ونعمل جدياً لضمان عدم استخدام المواقع لسلوكيات مخادعة أو احتيالية للظهور في نتائج بحث Google. تكشف أنظمتنا الآلية غالبية المحتوى الغير مرغوب فيه، في حين يتم التعامل مع بعضها بواسطة فريق إزالة المحتوى غير المرغوب فيه في Google الذين يبلغون عن الصفحات التي تنتهك إرشادات مشرفي المواقع".

واختتم قائلا:" تعكس التطورات التي حققناها - سواء الواقع المعزز (AR) في البحث أو استخدام التعلم الآلي من أجل تحسين فهم عمليات البحث - مواكبة توقعات الأشخاص لمحرك البحث والتزامنا بمساعدة الناس في الوصول إلى معلومات مفيدة وموثوقة، لقد قطعنا شوطًا طويلاً ولكن لم يعد محرك بحث Google مشكلة محلولة، ولكننا ملتزمون بتجاوز توقعات كل من يعتمد على محرك بحث Google للوصول إلى معلومات العالم".