شركة تابعة لـ«إنفستكورب» تبيع حصة في لصندوق كندي

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن "صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك" (الصندوق) Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)، وهي مجموعة استثمارية كندية عالمية، تستحوذ على حصة كبيرة في شركة تنتمي إلى محفظة إنفستكورب، هي "آي سي آر" ICR، الشركة العالمية العاملة في مجال التواصل الاستراتيجي والخدمات الاستشارية. وسينضم "الصندوق" إلى إنفستكورب وأعضاء فريق "آي سي آر" ، في العمل على مواصلة إنماء الشركة وتوسيعها.

أُسست شركة "آي سي آر" عام 1998 بمبادرة من فريق من محللين سابقين في وول ستريت، بمن فيهم توماس إم ريان، الرئيس التنفيذي للشركة التي كانت إحدى أسرع شركات العلاقات العامة نموًا في العالم على مدار العشرين عامًا الماضية، وأثبتت نفسها كمستشار رائد في مجال التواصل والدعم الاستشاري. واستنادًا إلى نموذجها الفريد في العمل، تقدم "آي سي آر" خدمات متكاملة في مجالات العلاقات مع المستثمرين، العلاقات العامة، استشارات خاصة بالتعاملات، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمةالشركات، والعلامات التجارية الرقمية.

وقال رئيس أسواق الإمارات العربية المتحدة وعُمان في إنفستكورب للثروات الخاصة طارق المحجوب: "آي سي آر شركة رائدة في السوق في مجال التواصل الاستراتيجي والحلول الاستشارية. ونعتقد أن استثمار صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك سيضيف مزيدًا من العمق إلى ما يمكن أن تقدمه الشركة. ونحن نتطلع إلى الشراكة مع الجانبين فيما يفتحان فصلًا جديدًا في مسيرة النمو".

جدير بالذكر أن إنفستكورب استثمرت في "آي سي آر" عام 2018 للتركيز على تسريع النمو العضوي للشركة، وتحديد عمليات الاستحواذ التكميلية وتوسيع عمل الشركة على مستوى العالم.

عملت شركة "جيفريز" Jefferies LLC كمستشار مالي رئيسي ، بينما عملت شركة وليام بلير William Blair أيضًا كمستشار مالي لإنفستكورب و"آي سي آر". وعملت شركة "وايت أند كايس" White & Case كمستشار قانوني للشركة. وتولى تقديم المشورة لـ"صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك" كل من "كريدي سويس" Crédit Suisse و"بول ووايس وريفكيند ووارتون وغاريسون" Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. تظل الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية العرفية.