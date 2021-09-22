«نيكي» يبلغ قاع أسبوعين وسط حذر قبيل اجتماع «المركزي الأميركي»

طوكيو (رويترز) - بلغ المؤشر نيكي أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الأربعاء، إذ تطلع المستثمرون بحذر إلى نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن موعد إنهاء التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضا 0.67 بالمئة عند 29639.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة ليغلق عند 2043.55 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ السادس من سبتمبر.

غير نيكي مساره لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم وارتفع بعد أن قالت هينجدا ريل ستيت جروب، الوحدة الرئيسية في إيفرجراند الصينية، إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة يوم الخميس، مما يهدئ المخاوف من انهيار وشيك.

ومن المقرر صدور نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش، ويعقبه مؤتمر صحفي بعد نصف ساعة.

وستكون الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة غدا الخميس.

